Коронавирус — не помеха: Китай все еще лидер по числу компаний в Узбекистане

Ситуация скорее всего изменится в феврале из-за временной приостановки Uzbekistan Airways полетов в Китай и общего замедления темпов роста китайской экономики.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Китай сохранил лидерство по количеству компаний, созданных в Узбекистане в начале 2020 года. Это следует из данных Государственного комитета по статистике.

Так, в январе было создано 38 новых компаний с китайским капиталом. Таким образом, общее количество таких компаний возросло до 1690.

На втором месте — Россия (36 новых фирм создано в январе, всего — 1864), на третьем —Турция (35 новых компаний, всего — 1306).

Примечательно, что вспышка коронавируса, начавшаяся в конце декабря 2019 года, пока не помешала китайским компаниям активно инвестировать в Узбекистана.

Однако все может измениться уже в феврале, поскольку на данный момент между странами временно прекращено авиасообщение. Кроме того, эксперты отмечают, что сейчас темпы роста китайской экономики сильно замедлились.