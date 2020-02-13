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Коронавирус — не помеха: Китай все еще лидер по числу компаний в Узбекистане

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200213/13463952/Koronavirus--ne-pomekha-Kitay-vse-esche-lider-po-chislu-kompaniy-v-Uzbekistane.html

Ситуация скорее всего изменится в феврале из-за временной приостановки Uzbekistan Airways полетов в Китай и общего замедления темпов роста китайской экономики.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Китай сохранил лидерство по количеству компаний, созданных в Узбекистане в начале 2020 года. Это следует из данных Государственного комитета по статистике.

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© Ruptly . /Sputnik
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Так, в январе было создано 38 новых компаний с китайским капиталом. Таким образом, общее количество таких компаний возросло до 1690.

На втором месте — Россия (36 новых фирм создано в январе, всего — 1864), на третьем —Турция (35 новых компаний, всего — 1306).

Примечательно, что вспышка коронавируса, начавшаяся в конце декабря 2019 года, пока не помешала китайским компаниям активно инвестировать в Узбекистана.

Однако все может измениться уже в феврале, поскольку на данный момент между странами временно прекращено авиасообщение. Кроме того, эксперты отмечают, что сейчас темпы роста китайской экономики сильно замедлились.

Теги:
Экономика, бизнес, Узбекистан, Инвестиции, Китай



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