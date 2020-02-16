В Таджикистане может появиться завод по крупноузловой сборке узбекских авто

Представители мэрии города Душанбе прибыли с деловым визитом в Узбекистан и ознакомились с деятельностью предприятий "Узавтосаноата".

ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. В Таджикистане может появиться завод по крупноузловой сборке узбекских автомобилей.

Об этом стало известно в ходе визита представители мэрии Душанбе в Узбекистан. В рамках данного визита таджикские чиновники встретились с руководством АО "Узавтосаноат" и ознакомились с деятельностью компании.

Они посетили завод по производству легковых автомобилей в Асаке, предприятия "СамАвто", "Узавтотрейлер", UzTruck and Bus Motors в Самарканде, а также завод UzAuto Motors Powertrain в Ташкенте.

На встрече стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества, а также реализации проекта по созданию завода крупноблочной сборки легковых автомобилей и коммерческой техники в Душанбе.