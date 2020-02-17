17:17 17 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Купюры американских долларов

Доллар снова в минусе: ЦБ обновил курс валют

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
11910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200217/13482598/Dollar-snova-v-minuse-TsB-obnovil-kurs-valyut.html

Это третья неделя планомерного снижения цены американского доллара. В этот раз минус составил 10,67 сума. Теперь 1 доллар можно приобрести по официальному курса за 9 528,49 сума.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. ЦБ обнародовал новые курсы валют по отношению к узбекскому суму.

Банкноты долларов США различного достоинства
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Доллар и евро сдаются: новый курс валют в Узбекистане

Это третья неделя планомерного снижения цены американского доллара. В этот раз минус составил 10,67 сума. Теперь 1 доллар можно приобрести по официальному курса за 9 528,49 сума.

Ощутимое падение выше 100 сумов терпит и евро вторую неделю подряд: на этот раз он убавил в цене 119,35 сума и составил 10 319,35 сума. На подъеме курс российского рубля. Его цена выросла на 1,30 сума и составила 150,07 сума.

Доллар снова в минусе: ЦБ обновил курс валют
Пресс-служба ЦБ
Доллар снова в минусе: ЦБ обновил курс валют

Напомним, Центробанк больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, доллары, курс валюты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Изображение из космоса местности в провинции Ксарип, ЮАР
Самые удивительные места нашей планеты от Google Earth - фотолента
МЧС показало, как вытаскивали провалившуюся под лед собаку
Собака провалилась под лед - трогательное видео спасения
Как провести романтический вечер в Ташкенте
День всех влюбленных: где провести романтический вечер в Ташкенте

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться