Это третья неделя планомерного снижения цены американского доллара. В этот раз минус составил 10,67 сума. Теперь 1 доллар можно приобрести по официальному курса за 9 528,49 сума.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. ЦБ обнародовал новые курсы валют по отношению к узбекскому суму.

Это третья неделя планомерного снижения цены американского доллара. В этот раз минус составил 10,67 сума. Теперь 1 доллар можно приобрести по официальному курса за 9 528,49 сума.

Ощутимое падение выше 100 сумов терпит и евро вторую неделю подряд: на этот раз он убавил в цене 119,35 сума и составил 10 319,35 сума. На подъеме курс российского рубля. Его цена выросла на 1,30 сума и составила 150,07 сума.

Пресс-служба ЦБ Доллар снова в минусе: ЦБ обновил курс валют

Напомним, Центробанк больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.