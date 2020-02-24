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В Узбекистане ужесточаются требования к размещению наружной рекламы

Unsplash / Kate Trysh
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200224/13529254/V-Uzbekistane-uzhestochayutsya-trebovaniya-k-razmescheniyu-naruzhnoy-reklamy.html

Кабинет министров Узбекистана принял постановление, регулирующее рынок наружной рекламы в республике. В частности, запрещается наносить рекламу на тротуарах и в пешеходных переходах.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане изменится порядок размещения рекламных щитов. Соответствующее постановление принял Кабмин республики, сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно новым требованиям, земли под установку рекламных конструкций будет выдаваться в аренду на 10 лет, если объектом размещения служит государственное здание — то на пять лет. При этом рекламодатели, устанавливающие цифровые экраны, получат участок в аренду сроком еще на 10 лет.

До введения этих норм всем владельцам банеров и рекламных щитов было дано время на адаптацию к новым условиям в течение полугода. Если требования не будут выполнены а конструкции добровольно не демонтированы, решение и снос будет происходить по решению суда.

Кроме того, с 1 марта 2020 года в Ташкенте будет введен особый режим деятельности в сфере размещения наружной рекламы. Согласно ему заявки на право размещения объектов наружной рекламы на земельных участках будут приниматься через систему E-IJRO AUXION, причем исключительно для цифровых носителей информации.

Из ограничительных мер стоит отметить запрет на размещение рекламы на тротуарах и в пешеходных переходах.

Теги:
аукцион, реклама, Узбекистан



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