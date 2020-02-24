Кыргызстан намерен привлечь Узбекистан к строительству Камбар-Атинской ГЭС

Кыргызстан готов самостоятельно начать возводить Камбар-Атинскую ГЭС-1, которая в полтора раза превзойдет по мощности Токтогульскую эклектростанцию. Однако Бишкек не исключает возможности привлечения к проекту иностранных инвесторов, в том числе из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Кыргызстан намерен самостоятельно начать строительство крупнейшей в республике Камбар-Атинской гидроэлектростанции. В числе возможных иностранных инвесторов называют и Узбекистан, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на главу Нацэнергохолдинга Айтмамата Назарова.

По словам чиновника, в настоящее время уже подготовлено технико-экономическое обоснование, идут переговоры с несколькими инвесторами и международными финансовыми институтами. В частности планируется обсудить участие в этом проекте представителей Узбекистана и Казахстана.

"Думаю, в скором времени объявим о начале проекта. Хотим придать ему статус национального. Мощность будет 1,86 ГВт с ежегодной выработкой 6 миллиардов киловатт-часов. Пока рассматриваем, кто будет инвестором, но вначале хотим своими силами начать реализацию проекта, строить инфраструктуру — пути, тоннели, мосты и готовить строительную площадку", — отметил Назаров.

В 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что республика готова участвовать в реализации Камбар-Атинского проекта, однако четких сроков, а также конкретики, о какой очереди ГЭС идет речь, обозначено не было.

Комментариев от узбекской стороны по этому вопросу пока не поступало.

Новая станция будет почти в полтора раза мощнее Токтогульской ГЭС. При подключении к проекту CASA-1000 срок окупаемости станции составит 12 лет.

Запустить проект планировалось еще в 2012 году, когда был подписан контракт с ПАО "Интер РАО". Однако в 2015-м правительство Кыргызстана инициировало денонсацию сразу двух соглашений в сфере энергетики.