Сдачу недвижимости в аренду упростят: эксперимент в Бостанлыкском районе

В Ташкентской области на один год введут облегченный порядок аренды недвижимости и отдельных видов транспортных средств, прежде всего, используемых в туристических целях. Для использования имущества в коммерческих целях не требуется регистрация в качестве ИП.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В одной из востребованных туристских зон – в Бостанлыкском районе Ташкентской области – с 1 мая начнется эксперимент по упрощенному учету объектов недвижимости и имущества и их налоговому администрированию, следует из постановления Кабинета Министров от 20 февраля.

Цель проведения эксперимента – упрощение ведения учета налогоплательщиков, повышение качества оказываемых отдыхающим услуг, повышение уровня официальной занятости населения и защита прав потребителей.

Документом установлено, что в период проведения эксперимента – с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года в Бостанлыкском районе Ташкентской области объекты недвижимости и иное имущество предоставляются физическими лицами в аренду на основе бесплатных удостоверений, выдаваемых при регистрации опорными пунктами налоговых органов. К объектам недвижимого имущества в данном случае отнесены дома отдыха, дачи, частные жилые дома и другие строения, а также приведенные в приложении к постановлению виды имущества – водный транспорт и мотоциклы, снегомобили, квадроциклы, парапланы и дельтопланы, топчаны.

Для того, чтобы сдавать имущество в аренду в коммерческих целях теперь не нужно регистрироваться в качестве субъекта частного предпринимательства. Достаточно будет обратиться в один из четырех опорных пунктов, которые создадут на территории города Газалкент, сходов граждан Дустликского, Сиджакского и Новобадского районов.

Сведения о выдаче удостоверения нужно ввести в Единую электронную платформу Государственного налогового комитета через мобильное приложение или веб-сайт. При этом не требуется заключение договора аренды и становление на учет в органах налоговой службы. А налогообложение их доходов осуществляется на основе декларации. Кроме того, не нужно будет в обязательном порядке сдавать наличность от полученных доходов в банк.

С 2019 года договоры аренды недвижимости не нужно удостоверять у нотариусов. Вместо этого арендодатель обязан поставить договор на учет либо онлайн через личный кабинет, открываемый на веб-сайте ГНК, либо непосредственно в налоговые органы по месту постоянного жительства арендодателя или месту нахождения сдаваемого жилья.

В настоящее время также проходит эксперимент по управлению многоквартирными домами в Яккасарайском районе столицы, Маргилане и Джизаке для апробации Закона «Об управлении многоквартирными домами», который вступит в силу 1 августа 2020 года. До 1 июня по итогам опыта определят, нуждается ли документ в совершенствовании, и как его будут применять в других регионах республики.

Для стимулирования создания новых производственных мощностей, развития сельскохозяйственной и животноводческой отраслей, а также сферы услуг и экотуризма на некоторых территориях Узбекистана введено льготное налогообложение. Так, с октября 2017 года до 1 января 2028 года вновь создаваемые субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере промышленности и оказания услуг на территории Тамдынского, Учкудукского, Конимехского районов, населенных пунктов Дехибаланд, Сентоб, Темирковук, Кизилча, Гум и Чуя Нуратинского района и г. Зарафшана Навоийской области, освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в государственные целевые фонды.

В 2020 году должны быть проведены институциональные реформы по созданию прочной законодательной основы развития туризма, модернизация инфраструктуры и продвижение туристского бренда страны. Это предусмотрено Концепцией развития сферы туризма Республики Узбекистан в 2019-2025 годах.