Узбекистан построит две солнечных электростанции по 200 МВт

Минэнерго республики объявило тендер для инвесторов, которые должны будут реализовать проекты в Самаркандской и Джизакской областях.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекистан объявил тендер на поиск инвесторов для строительства двух фотоэлектрических (солнечных) электростанций. Объекты планируется возвести в Самаркандской и Джизакской областях, сообщает пресс-служба ведомства.

Отобрать планируют одного или двух подрядчиков, также возможно создание консорциума для отдельной разработки, финансирования, строительства, владения и эксплуатации станций.

"Тендер проводится в два этапа. В настоящее время до 21 марта собираются заявки от заинтересованных компаний. Затем потенциальным претендентам предстоит оценить проект и представить его технико-финансовое обоснование", — говорится в сообщении Минэнерго.

Солнечные станции мощностью по 200 МВт каждая призваны повысить долю возобновляемых источников энергии в системе страны. В ближайшие 10 лет на этот сектор производства электроэнергии должно приходиться до 5 ГВт вырабатываемого в республике электричества.