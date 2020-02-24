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Солнечная электростанция

Узбекистан построит две солнечных электростанции по 200 МВт

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200224/13532477/Uzbekistan-postroit-dve-solnechnykh-elektrostantsii-po-200-MVt.html

Минэнерго республики объявило тендер для инвесторов, которые должны будут реализовать проекты в Самаркандской и Джизакской областях.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекистан объявил тендер на поиск инвесторов для строительства двух фотоэлектрических (солнечных) электростанций. Объекты планируется возвести в Самаркандской и Джизакской областях, сообщает пресс-служба ведомства.

Отобрать планируют одного или двух подрядчиков, также возможно создание консорциума для отдельной разработки, финансирования, строительства, владения и эксплуатации станций. 

"Тендер проводится в два этапа. В настоящее время до 21 марта собираются заявки от заинтересованных компаний. Затем потенциальным претендентам предстоит оценить проект и представить его технико-финансовое обоснование", — говорится в сообщении Минэнерго.

Солнечные станции мощностью по 200 МВт каждая призваны повысить долю возобновляемых источников энергии в системе страны. В ближайшие 10 лет на этот сектор производства электроэнергии должно приходиться до 5 ГВт вырабатываемого в республике электричества.

Теги:
Джизакская область, Самаркандская область, Инвестиции, Солнечная энергия, Минэнерго, Узбекистан



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