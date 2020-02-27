ЦБ опубликовал список требований к тем, кто хочет взять ипотеку

Ташкентский клуб "Хумо" во втором домашнем матче на стадии плей-офф с минимальным счетом обыграл команду "Торос" и сровнял счет в серии - 2:2.

18 января 2014 года Генпрокуратура представила отчет о правонарушениях и проблемах, связанных с коррупцией в системе высшего образования, а в январе 2017 года по инициативе президента был принят закон о борьбе с коррупцией.