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ЦБ опубликовал список требований к тем, кто хочет взять ипотеку

Sputnik / Евгений Самарин
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200227/13557341/TsB-opublikoval-spisok-trebovaniy-k-tem-kto-khochet-vzyat-ipoteku.html

Кроме того, национальный регулятор перечислил требования, которым должны соответствовать коммерческие банки, оформляющие ипотеку.

ТАШКЕНТ, 27 февраля – Sputnik. Центральный банк опубликовал список требований к гражданам, которые хотели бы оформить ипотеку:

  • На момент подачи заявления гражданину Узбекистана должно быть не менее 18 и не более 50 лет;
  • Заявителю необходимо иметь постоянно место работы и постоянный доход;
  • Показатель долговой нагрузки не должен превышать 70%;
  • На момент подачи заявки гражданину нужно погасить все задолженности по кредитам, взятым ранее.

Между тем ЦБ выдвинул список требований, которым должны соответствовать банки, оформляющие ипотеки:

  • Иметь разработанный внутренний порядок предоставления ипотечных кредитов в рамках нового порядка; 
  • Иметь долгосрочный кредитный рейтинг на уровне не ниже "B" от рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor’s, либо "B2" от Moody’s;
  • Иметь положительную финансовую отчетность за последние три года и обязательное заключение аудиторской организации об этом;
  • Не должно быть просроченных задолженностей по средствам, предоставленным из государственного бюджета, а также финансовым ресурсам, размещенным Министерством финансов в соответствии с новым порядком;
  • Не должно быть действующих мер воздействия и санкций в результате нарушений пруденциальных нормативов, установленных Центробанком;
  • Иметь регулятивный капитал не менее 500 миллиардов сумов.
Теги:
ипотека, банки, Экономика



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