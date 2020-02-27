ЦБ опубликовал список требований к тем, кто хочет взять ипотеку

ТАШКЕНТ, 27 февраля – Sputnik. Центральный банк опубликовал список требований к гражданам, которые хотели бы оформить ипотеку:
- На момент подачи заявления гражданину Узбекистана должно быть не менее 18 и не более 50 лет;
- Заявителю необходимо иметь постоянно место работы и постоянный доход;
- Показатель долговой нагрузки не должен превышать 70%;
- На момент подачи заявки гражданину нужно погасить все задолженности по кредитам, взятым ранее.
Между тем ЦБ выдвинул список требований, которым должны соответствовать банки, оформляющие ипотеки:
- Иметь разработанный внутренний порядок предоставления ипотечных кредитов в рамках нового порядка;
- Иметь долгосрочный кредитный рейтинг на уровне не ниже "B" от рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor’s, либо "B2" от Moody’s;
- Иметь положительную финансовую отчетность за последние три года и обязательное заключение аудиторской организации об этом;
- Не должно быть просроченных задолженностей по средствам, предоставленным из государственного бюджета, а также финансовым ресурсам, размещенным Министерством финансов в соответствии с новым порядком;
- Не должно быть действующих мер воздействия и санкций в результате нарушений пруденциальных нормативов, установленных Центробанком;
- Иметь регулятивный капитал не менее 500 миллиардов сумов.