Германия одобрила возможное поэтапное присоединение Узбекистана к ЕАЭС

В Центре восточноевропейских и международных исследований в Берлине прошел круглый стол на тему "Три года реформ в Узбекистане — результаты и задачи на будущее".

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Немецкие коллеги на круглом столе с узбекской делегацией, которую возглавлял директор центра "Стратегия развития" Элдор Туляков, поприветствовали рассмотрение возможности участия Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя. Об этом сообщили в пресс-службе Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ).

"Участники уделили повышенное внимание активизации сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС. Было отмечено, что налаживание взаимодействия с этим экономическим объединением является объективным процессом с учетом важности для республики обеспечения стабильного роста экономики, энергетической безопасности, благополучия населения, а также повышения транспортно-транзитного потенциала. Подчеркивалось, что участие любого государства в интеграционных процессах должно быть поэтапным. В этом плане участники поприветствовали рассмотрение возможности участия Узбекистана в качестве наблюдателя в ЕАЭС", — рассказали в ИСМИ.

Мероприятие на тему "Три года реформ в Узбекистане — результаты и задачи на будущее" в Центре восточноевропейских и международных исследований в Берлине. С немецкой стороны на встрече присутствовали региональный директор по Центральной Азии Восточного Комитета немецкой экономики Эдуард Кинсбрунер, начальник программы Центральной и Восточной Европы Фонда имени Фридриха Эберта Маттиас Йобелиус и другие.

В публикации также отмечается, что немецкие коллеги высоко оценили проводимые в республике широкомасштабные реформы.

"По мнению представителей политикоформирующих кругов Германии, новая региональная политика Узбекистана является "маяком" и "большим примером" для многих регионов мира, где усиливаются противоречия и конфликтный потенциал", — отметили в ИСМИ.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осенью 2019 года поручил проработать вопрос присоединения страны к ЕАЭС. В республике на разных уровнях продолжается анализ преимуществ, которые может получить страна от этого шага, а также возможных рисков.

ЕАЭС — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.