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Терминал оплаты банковскими картами

ЦБ Узбекистана уравняет банковские комиссии для терминалов

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200228/13563630/TsB-Uzbekistana-uravnyaet-bankovskie-komissii-dlya-terminalov.html

В ЦБ считают, что данный шаг позволит предложить клиентам, которые часто пользуются банковскими картами, различные системы поощрений и вознаграждений.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Узбекистане со 2 марта 2020 года будет введен единый размер банковских комиссий для терминалов, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

"Принято решение о вводе со 2 марта 2020 года для торгово-сервисных предприятий комиссии 0,2% с оборота во всей терминальной инфраструктуре страны", — говорится в публикации.

В ЦБ считают, что данный шаг позволит, с одной стороны, покрыть часть расходов на развитие платежной инфраструктуры, а с другой — предложить клиентам, которые часто пользуются банковскими картами, различные системы поощрений и вознаграждений (кешбэк), что, как ожидается, приведет к увеличению безналичных расчетов.

Как отметили в Центробанке, в настоящее время размеры банковских комиссий в других странах варьируются обычно в пределах от 1 до 3%. Все зависит от платежных продуктов (дебетовые, кредитные карты, онлайн-платежи через интернет и др.), вида деятельности субъектов (госучреждения, аптеки, супермаркеты, авиакассы, гостиницы, рестораны).

Бесплатное обслуживание не стимулирует развитие платежной инфраструктуры и сервисов, инвестиции в новые платежные продукты.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, терминал, Экономика, Узбекистан



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