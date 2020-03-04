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Российский завод поставит в Узбекистан трубы на сумму $2,5 млн

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Экономика
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10110
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200304/13591064/Rossiyskiy-zavod-postavit-v-Uzbekistan-truby-na-summu-25-mln.html

ООО ТД "Кушвинский трубный завод" производит колонковые и бурильные трубы, в том числе геологоразведочные, а также насосно-компрессорные муфты к ним.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Свердловское предприятие ООО ТД "Кушвинский трубный завод" заключила экспортный контракт по поставкам бурильных и колонковых труб в Узбекистан на 2,5 миллиона долларов. 

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Об этом сообщается на сайте портала "Будущее России. Национальные проекты".

Сделка осуществляется в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" при содействии регионального Центра поддержки экспорта.

"Кушвинский трубный завод" производит колонковые и бурильные трубы, в том числе геологоразведочные, а также насосно-компрессорные муфты к ним.

Свою продукцию предприятие экспортирует в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Теги:
Узбекистан, Россия



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