Российский завод поставит в Узбекистан трубы на сумму $2,5 млн

ООО ТД "Кушвинский трубный завод" производит колонковые и бурильные трубы, в том числе геологоразведочные, а также насосно-компрессорные муфты к ним.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Свердловское предприятие ООО ТД "Кушвинский трубный завод" заключила экспортный контракт по поставкам бурильных и колонковых труб в Узбекистан на 2,5 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте портала "Будущее России. Национальные проекты".

Сделка осуществляется в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" при содействии регионального Центра поддержки экспорта.

"Кушвинский трубный завод" производит колонковые и бурильные трубы, в том числе геологоразведочные, а также насосно-компрессорные муфты к ним.

Свою продукцию предприятие экспортирует в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.