Председатель ЦБ назвал причины инфляции

В феврале годовая инфляция составила 13,5%, снизившись по сравнению с январем 2020 года (14,3%), - отметил председатель ЦБ.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Центральный банк сохранил основную ставку на уровне 16% годовых, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Это обусловлено предстоящей либерализацией регулируемых тарифов и усилением внешнеэкономических неопределенностей, связанных с коронавирусом," - отметил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

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За два месяца 2020 года темпы инфляции замедлились. Однако, имеются факторы, которые могут отрицательно сказаться на макроэкономической стабильности.

Регулируемые цены и тарифы, как было отмечено на встрече, являются одной из основных причин инфляции.

Например, тарифы на электроэнергию повышаются ежегодно примерно на 17%, на газ – на 25%. При этом, государству приходится покрывать убытки этих отраслей за счет средств госбюджета.

Если не провести полную либерализацию, Узбекистан не сможет достичь поставленного инфляционного таргета к 2023 году – 5%. Единовременный переход к рыночному ценообразованию может оказать краткосрочное влияние на инфляцию. Рассматривается несколько вариантов либерализации, с тем чтобы ослабить влияние на уязвимые слои населения. Это решит проблемы на пути развития производственных процессов, повышения доступности энергоресурсов в регионах.

В феврале годовая инфляция составила 13,5%, снизившись по сравнению с январем 2020 года (14,3%).

Среди факторов, повлиявших на замедление уровня инфляции:

- усиление бюджетной дисциплины, контроль бюджетных расходов начал давать положительные результаты;

- усиление фискальной дисциплины. В частности, остаток средств на едином казначейском счете за январь-февраль 2020 года возрос на 2,8 трлн сумов, то есть доходы бюджета могут покрыть и расходы будущего периода.

- умеренные темпы роста выдаваемых кредитов. В январе-феврале 2020 года темпы роста кредитования экономики составили 2,5%, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А по сравнению с IV кварталом 2019 года, наблюдается снижение темпов кредитования в два раза.

Снижение сезонного изменения цен также послужило стабилизации стоимости продовольственных товаров и в январе-феврале 2020 года, рост цен данной группы составил 2,4%.

К примеру, благодаря расширению инфраструктуры хранения и тепличного производства не был зафиксирован резкий рост цен на фрукты и овощи в зимние месяцы.