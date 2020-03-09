Доллар продолжает падать: новый курс валют в Узбекистане

Доллар уходит в минус шестую неделю подряд. Причину столь продолжительного падения американской валюты ЦБ пока не комментирует.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Центральный банк обнародовал новые курсы валют по отношению к узбекскому суму.

Доллар продолжает терять позиции, причем он уходит в минус третью шестую неделю подряд. Теперь его цена составляет 9 500,54 сума.

Центральный банк Узбекистана Курс валют в Узбекистане с 10 марта 2020 года

Причину столь продолжительного падения американской валюты ЦБ пока не комментирует.

Рубль также упал в цене, но незначительно. С 10 марта за него дают 138,91 узбекских сума.

А, вот, евро же снова во внушительном плюсе, хотя еще три недели назад он демонстрировал крупное падение. На этот раз евро прибавил в цене 232,35 сума и составил 10 721,36 сума.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.