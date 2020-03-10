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Турецкая компания намерена построить клиники в Ташкенте, Самарканде и Фергане

© Sputnik / Варвара Гертье
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200310/13633583/Turetskaya-kompaniya-namerena-postroit-kliniki-v-Tashkente-Samarkande-i-Fergane.html

Кроме того, ООО "Ренессанс Холдинг" и власти Узбекистана планируют реализовать совместные проекты по строительству двух фабрик на базе ведущих металлургических предприятий Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Ведущая турецкая инжиниринговая и строительная компания "Ренессанс Холдинг" намерена инвестировать в Узбекистан более двух миллиардов долларов.

Встреча лидера республики Шавката Мирзиёева с представителями компании во главе с ее президентом Эрманом Илижаком состоялась накануне в Ташкенте.

Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан принял делегацию турецкой компании "Ренессанс Холдинг"

Отмечается, что данная встреча стала логическим продолжением узбекско-турецких переговоров на высшем уровне, прошедших в прошлом месяце в Анкаре.

Стороны обсудили подготовку проектов строительства современной медно-обогатительной фабрики проектной мощностью 60 миллионов тонн в год и производственного комплекса по выпуску металлопроката мощностью до 1 миллиона тонн.

Обе фабрики будут созданы на базе ведущих металлургических предприятий Ташкентской области.

Также турецкая сторона выразила заинтересованность в строительстве в Ташкенте, Самарканде и Фергане многопрофильных клиник. Шавкату Мирзиёеву представили проект новых медучреждений.

Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан принял делегацию турецкой компании "Ренессанс Холдинг"

Данные проекты будут реализованы на основе государственно-частного партнерства.

Отмечается, что турецкие партнеры будут принимать участие в управлении этими клиниками и подготовке высококвалифицированных медицинских специалистов.

Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан принял делегацию турецкой компании "Ренессанс Холдинг"

В рамках встречи стороны также обсудили сотрудничество в области реконструкции важных социальных объектов, инжиниринга, проектирования и строительства.

Теги:
сотрудничество, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Турция



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