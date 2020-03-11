Систему Tax free в Узбекистане могут запустить уже в июле

В 2020-м в республике будет внедрена новая система, согласно которой иностранцы, совершающие покупки на территории Узбекистана, смогут возвращать сумму налога на добавленную стоимость.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) предлагает внедрить Tax free с 1 июля.

Для этого планируется разработать специальный чек, который будет выдаваться в розничной торговле для вывозимых товаров с пометкой "чек для возврата НДС".

Также внедрят специальные эмблемы для торговых точек, участвующих в системе Tax free.

Кроме того, ГНК разработает Единую электронную базу данных, в которой будет видно, какие предприятия поддерживают данную услугу, а какие - нет.

Что такое tax-free?

Суть Tax free в том, что иностранные туристы, делая покупки в торговых точках, получают специальный чек, при предъявлении которого на таможенном контроле получают обратно деньги, взимаемые в качестве НДС.

Система Tax free используется в более чем 40 странах мира, включая Россию и Беларусь.

Как это будет устроено?

Разговоры о том, чтобы система возврата НДС появилась в Узбекистане, велись уже давно.

К 1 июля 2020 года во всех аэропортах Узбекистана планируется организовать специальные пункты, в которых иностранцы, предъявив чек, смогут вернуть себе часть денег с покупки.

Деньги будут выделяться из государственного бюджета.