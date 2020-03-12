Почему в Узбекистане снова подорожали авто и есть ли альтернатива GM

Узбекские водители запустили флешмоб в социальных сетях, под названием #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM). Люди недоумевают и вовсе отказываются от приобретения машин.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. UzAuto снова подняла цены на свою продукцию, причем, на отдельные и самые востребованные модели сразу на 15 % - 20 %. Подорожание машин вызвало негодование автолюбителей, которые даже запустили флэшмоб в Сети.

Издержки производства

Радикальный пересмотр цен UzAuto Motors объясняет конъюнктурными колебаниями, а также изменениями в общей макроэкономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, повлияли на стоимость авто и валютные котировки, а также удорожание материалов и рост тарифов на коммунальные услуги. По заявлению представителей предприятия, завод работает не на полную проектную мощность, а значит, себестоимость продукции существенно выросла.

Пересмотр цен произошел после инвентаризации на предприятии. Первая была объявлена всего 2 месяца назад, но тогда она совпала с запуском продаж новых моделей внедорожников. Очередная же проверка, стартовавшая 4 марта, закончилась существенным изменением в прейскуранте компании. В среднем стоимость автомобилей выросла на 15% - 21%. Так, Damas подорожал на 21%, Cobalt на — 10%-15%, Nexia — на 15%-19%, Spark — от 10% до 21% в зависимости от комплектации. Неизменной осталось лишь цена премиум сегмента, а Lacetti обойдутся потенциальным покупателям всего на 3% дороже.

Росту цен на авто способствовали и налоговые изменения, произошедшие в республике в конце прошлого года. Так с октября 2019-го UzAuto лишилась налоговой льготы, став плательщиком НДС, и повышение цен, главным образом компенсирует эту дополнительную налоговую нагрузку.

В компании уточнили, что покупатели, заключившие договор до 4 марта 2020 года, приобретут автомобиль по стоимости, указанной при сделке.

Последний раз цены на автомобили GM повышались в августе 2018 года. Рост составил 14%, что также вызвало возмущение среди автолюбителей. В итоге ценовую политику пересмотрели, ограничившись подорожанием лишь двух моделей — Lacetti и Damas.

Заграница нам поможет?

Узбекистан продолжает довольно жесткую протекционистскую политику в автомобильной промышленности. Таможенные пошлины на ввоз иномарок довольно высоки, что делает приобретение иностранных машин нерентабельным.

Кроме того, в стране сложилась ситуация, когда продукция GM за границей стоит значительно дешевле, чем на внутреннем рынке. Например, Chevrolet Tracker в полной комплектации в Узбекистане почти на 5 тысяч долларов дороже, чем в Казахстане.

Временные беспошлинные тарифы были введены в 2019 году на электрокары, но с 2020 года и эти льготы упразднены. Теперь, чтобы растаможить электромобиль нужно заплатить 20% НДС, 3% сбор в дорожный фонд, а также определенную сумму за таможенное оформление. В итоге условная Tesla за $44 тысячи долларов в Узбекистане обойдется уже в $59 тысяч, то есть почти на треть дороже.

Добавить разнообразия, а заодно и подогреть здоровую конкуренцию на рынке легковых автомобилей смогли бы сборочные предприятия мировых брендов. Еще в 2017 году обсуждалась идея открытия завода Peugeot Citroёn, однако она так и не была реализована. В марте 2020 года появились сообщения со ссылкой на "Узавтосаноат", что проект решено отложить на неопределенный срок.

Внедрения системы trade-in при сдаче своего старого автомобиля для покупки с доплатой нового, кардинально ситуации пока не улучшил. Автовладельцы по-прежнему предпочитают покупать подержанные машины. Среди отечественных моделей на вторичном рынке (а это 60% всех сделок), лидируют Chevrolet Nexia, которая с доработками и редизайном выпускается уже больше 20 лет. Из иномарок самой ликвидной в Ташкенте остается "Мерседес". Также среди б.у. иномарок популярна российская Lada, занимающая в этом сегменте около 14% рынка.

Зато в скором времени должно открыться предприятие по сборке другой иномарки – Volkswagen. "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" договорились о начале сотрудничества в сфере производства и реализации модели Caddy в двух модификациях: 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон. Завод будет расположен в Джизакской области. Плановая мощность предприятия — 20 тысяч машин в год.

Впрочем, эта категория автомобилей относится больше к коммерческому виду транспорта, в то время как самый востребованный сегмент легковушек по-прежнему представлен лишь продукцией UzAuto.