Почему в Узбекистане снова подорожали авто и есть ли альтернатива GM

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. UzAuto снова подняла цены на свою продукцию, причем, на отдельные и самые востребованные модели сразу на 15 % - 20 %. Подорожание машин вызвало негодование автолюбителей, которые даже запустили флэшмоб в Сети.
Издержки производства
Радикальный пересмотр цен UzAuto Motors объясняет конъюнктурными колебаниями, а также изменениями в общей макроэкономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, повлияли на стоимость авто и валютные котировки, а также удорожание материалов и рост тарифов на коммунальные услуги. По заявлению представителей предприятия, завод работает не на полную проектную мощность, а значит, себестоимость продукции существенно выросла.
В компании уточнили, что покупатели, заключившие договор до 4 марта 2020 года, приобретут автомобиль по стоимости, указанной при сделке.
Последний раз цены на автомобили GM повышались в августе 2018 года. Рост составил 14%, что также вызвало возмущение среди автолюбителей. В итоге ценовую политику пересмотрели, ограничившись подорожанием лишь двух моделей — Lacetti и Damas.
Заграница нам поможет?
Узбекистан продолжает довольно жесткую протекционистскую политику в автомобильной промышленности. Таможенные пошлины на ввоз иномарок довольно высоки, что делает приобретение иностранных машин нерентабельным.
Кроме того, в стране сложилась ситуация, когда продукция GM за границей стоит значительно дешевле, чем на внутреннем рынке. Например, Chevrolet Tracker в полной комплектации в Узбекистане почти на 5 тысяч долларов дороже, чем в Казахстане.
Временные беспошлинные тарифы были введены в 2019 году на электрокары, но с 2020 года и эти льготы упразднены. Теперь, чтобы растаможить электромобиль нужно заплатить 20% НДС, 3% сбор в дорожный фонд, а также определенную сумму за таможенное оформление. В итоге условная Tesla за $44 тысячи долларов в Узбекистане обойдется уже в $59 тысяч, то есть почти на треть дороже.
Добавить разнообразия, а заодно и подогреть здоровую конкуренцию на рынке легковых автомобилей смогли бы сборочные предприятия мировых брендов. Еще в 2017 году обсуждалась идея открытия завода Peugeot Citroёn, однако она так и не была реализована. В марте 2020 года появились сообщения со ссылкой на "Узавтосаноат", что проект решено отложить на неопределенный срок.
Впрочем, эта категория автомобилей относится больше к коммерческому виду транспорта, в то время как самый востребованный сегмент легковушек по-прежнему представлен лишь продукцией UzAuto.