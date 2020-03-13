Более тысячи предприятий в Узбекистане к 2026 году ждет приватизация

Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами Бахтиёр Хайдаров рассказал о планах властей страны по приватизации.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана в 2020-2025 годах намерено приватизировать более 1,1 тысячи предприятий, в 554 из них будет сохранена доля государства. Об этом заявил начальник департамента Агентства по управлению государственными активами страны Бахтиёр Хайдаров.

В Ташкенте в пятницу проходит круглый стол "Трансформация: кардинальное сокращение участия государства в экономике", организованный агентством с участием экспертов международных финансовых институтов, представителей правительства и парламента Узбекистана.

"Мы подготовили большую стратегию приватизации на 2020-2025 годы, в ней государственная доля в 1,115 тысячи предприятий будет предложена частному сектору", — сказал Хайдаров на мероприятии. Его цитирует РИА Новости.

По оценке чиновника, программа будет внесена на утверждение в правительство в апреле, а в июле уже может быть принят график реализации госактивов — через IPO, тендерные торги, конкурсы и прямые переговоры.

Хайдаров сообщил, что из предлагаемого перечня в 554 предприятиях предлагается сохранить госдолю.

В частности, в этот список вошли АО "Узбекнефтегаз", АО "Узтрансгаз", национальная авиакомпания Uzbekistan Airways, а также три металлургических предприятия — Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты и "Узметкобинат" в Ташкентской области.

По данным агентства, государство полностью сохранит контроль на предприятиях в сфере транспорта, коммунального хозяйства, дорожного строительства.

"Но в них будут широко применены принципы государственно-частного партнерства", — уточнил Хайдаров.

"У нас ранее принимались программы большой приватизации. Однако у них не было ясных целей и планов", — отметил он.

Чиновник добавил, что агентство разработало и представило на общественное обсуждение девять проектов нормативно-правовых актов, направленных на эффективное управление государственными активами, кардинальное сокращение участия государства в экономике, внедрение современных методов корпоративного управления.