"Карантин не скажется на потоке товаров и грузов" — Таможенный комитет

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Власти Узбекистана ограничили с 16 марта въезд и выезд в республику. Гражданам запрещается покидать страну, а иностранцам — посещать ее.
Между тем в Государственном таможенном комитете заявили, что данные ограничения касаются передвижения людей, а не грузов.
"Принятые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией не влияют на движение внешнеторговых грузов", - говорится в сообщении.
Лица, которые занимаются ввозом или вывозом товаров, смогут продолжить свою работу, пройдя соответствующие проверки.
Для импортеров и экспортеров, столкнувшихся с проблемами, работает круглосуточная горячая линия по номеру 11-08.
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане
Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.
Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.
В республике закрылись все вузы, школы и детские сады.
Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране отменены все массовые мероприятия, включая народные гуляния в праздник Навруза.
Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.
Число заболевших пневмонией в мире превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 503, вылечившихся - более 76 тысяч.