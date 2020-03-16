"Карантин не скажется на потоке товаров и грузов" — Таможенный комитет

Вступившие в силу ограничения касаются передвижения людей, а не грузов, заверили в Государственном таможенном комитете.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Власти Узбекистана ограничили с 16 марта въезд и выезд в республику. Гражданам запрещается покидать страну, а иностранцам — посещать ее.

Между тем в Государственном таможенном комитете заявили, что данные ограничения касаются передвижения людей, а не грузов.

"Принятые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией не влияют на движение внешнеторговых грузов", - говорится в сообщении.

Лица, которые занимаются ввозом или вывозом товаров, смогут продолжить свою работу, пройдя соответствующие проверки.

Для импортеров и экспортеров, столкнувшихся с проблемами, работает круглосуточная горячая линия по номеру 11-08.

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.

В республике закрылись все вузы, школы и детские сады.

Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране отменены все массовые мероприятия, включая народные гуляния в праздник Навруза.

Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 503, вылечившихся - более 76 тысяч.