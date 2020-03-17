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Узбекистан улучшил позиции в индексе экономической свободы

Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200317/13698528/Uzbekistan-uluchshil-pozitsii-v-indekse-ekonomicheskoy-svobody.html

Индекс ежегодно составляется фондом Heritage Foundation совместно с изданием The Wall Street Journal.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В новом индексе экономической свободы Узбекистан значительно улучшил свои позиции и занял 114-е место из 186.

За последние два года республика показала положительную динамику: по сравнению с 2019-м страна поднялась в рейтинге на 26 строчек, а по сравнению с 2018-м — на 38 строчек.

За прошедший год уровень экономической свободы в Узбекистане вырос на 3,9 балла и составил 57,2 из 100 балов.

Для справки: 100 баллов может получить страна с идеальными условиями для бизнеса.

При составлении индекса оцениваются 12 факторов в экономике страны, в числе которых — соблюдение прав собственности, судебная эффективность, налоговая нагрузка, свобода в ведении бизнеса, свобода рынка труда, торговли и инвестиций.

Бухара
© sputnik /Антон Курилкин
Узбекистан улучшает свои позиции в рейтинге Freedom House

Страны распределяются по пяти группам: свободные (которые набрали 80-100 баллов), преимущественно свободные (70-79,9 балла), умеренно свободные (60-69,9 балла), преимущественно несвободные (50-59,9 балла) и репрессивные.

Если динамика останется прежней, то уже в следующем году уровень экономики Узбекистана может быть признан умеренно свободным.

По мнению экспертов, рост ВВП республики ускорился благодаря эффективным реформам, проводимым под руководством президента Шавката Мирзиёева.

Какое место в рейтинге занимают остальные страны ЦА?

В новом индексе экономической свободы страны Центральной Азии показали большой разрыв.

Так, Казахстан в рейтинге занял 39-е место, а Кыргызстан — 81-е. Экономики обеих республик были признаны преимущественно свободными.

Однако, к примеру, Таджикистан расположился на 155-й строчке и оказался в группе преимущественно несвободных экономик.

Туркменистан вовсе занял 170-е место, экономика страны была признана репрессивной.

Теги:
рейтинг, свобода, Экономика, Узбекистан



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