Торговля в Узбекистане: довольны ли граждане качеством услуг?

Потребители стали лучше понимать свои права, а предприниматели теперь уделяют больше внимания репутации своих компаний и стараются максимально быстро реагировать на жалобы, выяснил корреспондент Sputnik Узбекистан. Однако проблем в этой сфере все еще немало.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана в январе провело опрос среди 3,5 тысячи граждан, чтобы оценить, насколько они защищены при получении торговых услуг.

По результатам опроса выяснилось следующее: 70 процентов респондентов знают свои основные права в этой сфере, более половины сталкивались с нарушениями потребительских прав, лишь 36 процентам удалось восстановить свои права, всего 26 процентов обращались за помощью в государственные органы. Кроме того, опрос показал, что почти 90 процентов его участников обращают внимание на срок годности перед покупкой, однако лишь 74 процента пробовали обменять некачественный товар.

Также агентство узнало, что половина опрошенных сталкивается с отказом в приеме платежей пластиковой банковской картой. Чаще всего такие случаи встречаются в регионах, реже — в Ташкенте и Ташкентской области.

"Восстановить свои права удается далеко не всем, тут большую работу предстоит провести Агентству по защите прав потребителей и общественным организациям. Также самим гражданам необходимо быть сознательнее и сразу сообщать о нарушениях в госорганы. Таких обращений становится все больше", — рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан Павел Магай, начальник управления Агентства по защите прав потребителей.

Для эффективной защиты прав потребителей государственного регулирования недостаточно, необходимо максимально развивать общественные институты. Потребители стали лучше понимать свои права, в этом большая заслуга социальных сетей.

С другой стороны, и предприниматели также стали уделять больше внимания репутации своих компаний и максимально быстро реагировать на жалобы интернет-пользователей, недовольных качеством товаров или услуг.

При этом покупатель имеет право потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара низкого качества. Это требование удовлетворяется в судебном порядке, однако, если потребитель и продавец достигнут согласия, убытки могут быть возмещены во внесудебном порядке.

В соответствии с действующим законодательством Узбекистана, если потребитель считает, что ему продан товар ненадлежащего качества, он имеет право обратиться непосредственно к продавцу с товарным, кассовым чеком или гарантийным талоном. Продавец по требованию потребителя обязан: заменить товар на другой — аналогичной марки (модели, артикула); заменить на такой же товар другой марки (модели, артикула), перерассчитав при этом цену; снизить покупную цену товара, незамедлительно и безвозмездно устранить недостатки товара; вернуть деньги за некачественный товар или возместить расходы на устранение недостатков товара.

Непродовольственные товары надлежащего качества можно обменять на товар другого цвета, модели, фасона или размера в течении десяти дней с момента их покупки. Это касается случаев, например, если потребителю не подошел размер, цвет, материал товара или по причине иных свойств, которые не удовлетворяют потребителя.

Обратиться с претензией по поводу продуктов питания ненадлежащего качества можно в течение срока их годности. Также стоит отметить: если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, то претензии, связанные с недостатками товара, можно предъявить при условии, что недостатки обнаружены в пределах шести месяцев со дня передачи товара покупателю, либо в пределах более длительного срока, установленного договором.