Как в условиях коронавируса спасти бизнес и помочь людям — совет предпринимателя

Фабрика Diba Parcham Khomeini в Иране раньше производила "вражеские" флаги США, Израиля и Великобритании, а теперь выпускает медицинские маски.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Иранский предприниматель Abolfazl Ghanjani, владелец фабрики по производству флагов Diba Parcham Khomeini, рассказал Sputnik о том, как смог использовать эпидемию коронавируса в качестве новой возможности для бизнеса. Его предприятие начало производить медицинские маски.

"В начале эпидемии коронавируса в Иране в Telegram был один юмористический материал, в котором говорилось, что если иранцы вместо американских и израильских флагов начнут выпускать маски от коронавируса, то до наступления нового года (наступил в Иране 21 марта. — Прим. ред.) мы удовлетворим спрос населения на них", — рассказал предприниматель.

По его словам, сначала все это было похоже на шутку, однако отражало тот факт, что перед современным обществом стоят новые вызовы.

"Мы вспомнили о продаже масок низкого качества по высоким ценам на рынке и пришли к идее производства медицинских масок на нашей фабрике. Мы быстро получили лицензию, и сейчас у нас нет никаких проблем, кроме высокого спроса и ограниченного объема производства", — отметил бизнесмен.

По его словам, между выпуском флагов и масок, на первый взгляд, нет ничего общего, однако если проанализировать процесс и компоненты, то можно понять, что есть и схожие черты: кройка, шитье, упаковка и так далее.

"Конечно, мой опыт производства флагов также оказал большое влияние на производство масок, но все же важную роль в успехе сыграло детальное изучение вопроса и разработка процесса. Мы производим каждый день в течение 12 часов от 8 до 10 тысяч масок", — рассказал владелец фабрики.

Бизнесмен заверил, что изделия получили лицензию Управления по контролю за продуктами и лекарствами Минздрава Ирана.

"Они на 100% гигиеничны, состоят из трех слоев материалов, одобренных Министерством здравоохранения Ирана. Моя новая мастерская находится в экологически чистом поселке недалеко от города Хомейн (Khomeyn, находится в 325 километрах к юго-западу от Тегерана. — Прим. ред.). Все сырье произведено в Иране, с его поставками нет серьезных проблем", — отметил владелец предприятия.

"Продажи масок осуществляются на основе денежных переводов из Управления по контролю за продуктами и лекарствами Министерства здравоохранения в аптеки и центры по поставкам медицинского оборудования", — рассказал он.

Кроме того, маски продают жителям сел, в больницы и медцентры. Часть даже раздается бесплатно.

Также бизнесмен рассказал, что на его предприятии можно было бы производить медицинскую одежду, но пока в этом нет особой надобности.