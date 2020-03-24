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Узбекистанцам не будут отключать электричество за неуплату

© Sputnik / Марина Лысцева
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (128)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200324/13750118/Uzbekistantsam-ne-budut-otklyuchat-elektrichestvo-za-neuplatu.html

Во время карантина, введенного из-за коронавируса, имеющие задолженность жители республики не останутся без света. Это одна из мер поддержки населения.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане во время карантина не будут отключать электричество за неуплату, сообщили в пресс-службе АО "Региональные электрические сети".

"С учетом ситуации, связанной с карантином, потребителей, имеющих задолженность за электроэнергию, не отключат от сети", — говорится в публикации на сайте компании.

Гражданам рекомендовали платить за электроэнергию, не выходя из дома, через платежные системы и мобильные приложения банков. 

"Также просим потребителей погасить накопившуюся задолженность по окончании карантина", — отмечается в сообщении.

Задумчивая женщина
© Sputnik / Максим Богодвид
Узбекистанцам не будут отключать Интернет и телефонную связь за неуплату
По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в республике достигло 50 человек. Еще 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, продовольственные рынки и аптеки продолжают работать в обычном режиме.

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома. Выходя на улицу, нужно обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (128)
Теги:
Экономика, Узбекистан, коронавирус, электричество



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