Узбекистанцам не будут отключать электричество за неуплату

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане во время карантина не будут отключать электричество за неуплату, сообщили в пресс-службе АО "Региональные электрические сети".
"С учетом ситуации, связанной с карантином, потребителей, имеющих задолженность за электроэнергию, не отключат от сети", — говорится в публикации на сайте компании.
Гражданам рекомендовали платить за электроэнергию, не выходя из дома, через платежные системы и мобильные приложения банков.
"Также просим потребителей погасить накопившуюся задолженность по окончании карантина", — отмечается в сообщении.
Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.
При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, продовольственные рынки и аптеки продолжают работать в обычном режиме.
Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома. Выходя на улицу, нужно обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.