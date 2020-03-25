ЦОД позволит централизовать управление общим информационным пространством для всех подразделений компании.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" создает собственный центр обработки данных (ЦОД), сообщили в пресс-службе компании.

Работу проводит структурное подразделение АО "Узбекнефтегаз" — департамент информационно-коммуникационных технологий.

Уже завершен первый этап развертывания: оборудована серверная комната, установлены системы охлаждения, сигнализации, видеонаблюдения и пожаротушения.

"Перенесены базовые информационные сервисы, такие как корпоративный домен, почтовый сервер, центральный маршрутизатор, обеспечивающий связь с остальными подразделениями", — говорится в публикации. Кроме того, началось проектирование резервного центра обработки данных.

Планируется, что ЦОД позволит централизовать управление общим информационным пространством для всех подразделений компании.