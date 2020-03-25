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Сетевое оборудование в серверной

"Узбекнефтегаз" создает собственный центр обработки данных

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200325/13754691/Uzbekneftegaz-sozdaet-sobstvennyy-tsentr-obrabotki-dannykh.html

ЦОД позволит централизовать управление общим информационным пространством для всех подразделений компании.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" создает собственный центр обработки данных (ЦОД), сообщили в пресс-службе компании.

Работу проводит структурное подразделение АО "Узбекнефтегаз" — департамент информационно-коммуникационных технологий.

Уже завершен первый этап развертывания: оборудована серверная комната, установлены системы охлаждения, сигнализации, видеонаблюдения и пожаротушения.

"Перенесены базовые информационные сервисы, такие как корпоративный домен, почтовый сервер, центральный маршрутизатор, обеспечивающий связь с остальными подразделениями", — говорится в публикации. Кроме того, началось проектирование резервного центра обработки данных.

Планируется, что ЦОД позволит централизовать управление общим информационным пространством для всех подразделений компании.

Теги:
Узбекистан, Экономика, технологии, Узбекнефтегаз



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