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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.

В Узбекистане подешевеет импортный бензин АИ-92

© Sputnik / Евгений Одиноков
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200325/13763296/V-Uzbekistane-podesheveet-importnyy-benzin-AI-92.html

В компании "Узбекнефтегаз" заявили, что постепенно будут снижены цены и на другие марки бензина и дизельного топлива.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане с 26 марта 2020 года снизится стоимость импортного бензина марки АИ-92, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

Добыча нефти
© REUTERS / Sergei Karpukhin
Что влечет за собой изменение цен на нефть, газ и бензин для постсоветских стран
Сейчас литр этого топлива стоит 6,2 тысячи сумов, с четверга его стоимость составит 6 тысяч сумов. Постепенно будут дешеветь и другие марки бензина и дизельного топлива.

"АО "Узбекнефтегаз" будет снижать цену на бензин в первую очередь исходя из интересов потребителей, а также в связи с уменьшением затрат автобензина на биржевых торгах", — говорится в публикации.

Также в компании напомнили, что с 1 марта 2020 года была снижена стоимость привозного дизельного топлива.

Импортный бензин марки АИ-92 появился на заправках "Узбекнефтегаза" в декабре прошлого года. Изначально один литр стоил 6,1 тысячи сумов.

Теги:
Экономика, бензин, Узбекнефтегаз



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