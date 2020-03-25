В Узбекистане подешевеет импортный бензин АИ-92

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане с 26 марта 2020 года снизится стоимость импортного бензина марки АИ-92, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".
"АО "Узбекнефтегаз" будет снижать цену на бензин в первую очередь исходя из интересов потребителей, а также в связи с уменьшением затрат автобензина на биржевых торгах", — говорится в публикации.
Также в компании напомнили, что с 1 марта 2020 года была снижена стоимость привозного дизельного топлива.
Импортный бензин марки АИ-92 появился на заправках "Узбекнефтегаза" в декабре прошлого года. Изначально один литр стоил 6,1 тысячи сумов.