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Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной — ЦБ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200326/13767287/Situatsiya-na-vnutrennem-valyutnom-rynke-ostaetsya-stabilnoy--TsB.html

Вероятность резкой девальвации сума невысока, говорится в заявлении национального регулятора. Причины: сокращение спроса на импорт на фоне пандемии COVID-19, снижение спроса на кредиты и рост цен на золото.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана заявил, что ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной и сбалансированной при нынешней динамике курса и текущих экономических условиях.

По мнению национального регулятора, это можно объяснить следующими факторами:

  •  глобальная рецессия наряду с мерами, направленными на борьбу с пандемией, привели к снижению экономической активности населения. Как итог - происходит сокращение спроса на импорт и на иностранную валюту; 
  • ожидается, что спрос на кредитные ресурсы банков значительно снизится по сравнению с изначально прогнозируемым уровнем. Опять же, это происходит из-за замедления темпов экономического роста и мер по пересмотру графика и продлению сроков погашения кредитов отраслей, пострадавших от COVID-19;
  • формирование антикризизного фонда, в основном, за счет привлечения внешних ресурсов служит дополнительным источником валютного предложения; 
  • рост цен на золото. Это позволяет увеличить объем постоянных валютных интервенций, осуществляемых на основе принципа нейтральности золотовалютных резервов, на 30% по сравнению с 2019-м. 

В ЦБ отметили, что сегодня поступления валютной выручки и продажа иностранной валюты остаются на прежнем уровне. 

"Формирование обменного курса сума в будущем связано со спросом на импорт, уровнем валютных поступлений от экспорта и трансграничных денежных переводов", — говорится в сообщении.

Анализ рынка показывает, что в динамике обменного курса возможны незначительные корректировки и невысока вероятность резкой девальвации сума.

Теги:
Узбекистан, Экономика, курс валюты, девальвация, ЦБ



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