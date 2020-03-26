Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной — ЦБ

Вероятность резкой девальвации сума невысока, говорится в заявлении национального регулятора. Причины: сокращение спроса на импорт на фоне пандемии COVID-19, снижение спроса на кредиты и рост цен на золото.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана заявил, что ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной и сбалансированной при нынешней динамике курса и текущих экономических условиях.

По мнению национального регулятора, это можно объяснить следующими факторами:

глобальная рецессия наряду с мерами, направленными на борьбу с пандемией, привели к снижению экономической активности населения. Как итог - происходит сокращение спроса на импорт и на иностранную валюту;

ожидается, что спрос на кредитные ресурсы банков значительно снизится по сравнению с изначально прогнозируемым уровнем. Опять же, это происходит из-за замедления темпов экономического роста и мер по пересмотру графика и продлению сроков погашения кредитов отраслей, пострадавших от COVID-19;

формирование антикризизного фонда, в основном, за счет привлечения внешних ресурсов служит дополнительным источником валютного предложения;

рост цен на золото. Это позволяет увеличить объем постоянных валютных интервенций, осуществляемых на основе принципа нейтральности золотовалютных резервов, на 30% по сравнению с 2019-м.

В ЦБ отметили, что сегодня поступления валютной выручки и продажа иностранной валюты остаются на прежнем уровне.

"Формирование обменного курса сума в будущем связано со спросом на импорт, уровнем валютных поступлений от экспорта и трансграничных денежных переводов", — говорится в сообщении.

Анализ рынка показывает, что в динамике обменного курса возможны незначительные корректировки и невысока вероятность резкой девальвации сума.