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Узбекская валюта - сум

Курс валют: сум просел по отношению ко всем валютам - ЦБ

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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55310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200330/13802363/Kurs-valyut-sum-prosel-po-otnosheniyu-ko-vsem-valyutam---TsB.html

Узбекский сум значительно потерял вес по отношению к фунту стерлингов и евро - 871 и 417 соответственно.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

Курс валют с 31.03.2020 г.
ЦБ Узбекистана
Курс валют с 31.03.2020 г.

Сум подешевел по всем позициям. По отношению к доллару потери национальной валюты составили - 21,48, а по отношению к евро - 417,62. А английский фунт прибавил 871,31 сума.

Российский рубль тоже прибавил в цене, но незначительно - всего чуть больше рубля. За него будут давать 121,10.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
сум, доллары, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты



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