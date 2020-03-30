Курс валют: сум просел по отношению ко всем валютам - ЦБ

Узбекский сум значительно потерял вес по отношению к фунту стерлингов и евро - 871 и 417 соответственно.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

ЦБ Узбекистана Курс валют с 31.03.2020 г.

Сум подешевел по всем позициям. По отношению к доллару потери национальной валюты составили - 21,48, а по отношению к евро - 417,62. А английский фунт прибавил 871,31 сума.

Российский рубль тоже прибавил в цене, но незначительно - всего чуть больше рубля. За него будут давать 121,10.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.