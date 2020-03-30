В Узбекистане дан старт строительству ж/д инфраструктуры завода GTL

Данная инфраструктура позволит ежегодно отгружать на внутренний рынок и на экспорт до 1,5 миллиона тонн высококачественных и экологически чистых нефтепродуктов под брендом Oltin Yo’l GTL.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Кашкадарьинской области началось строительство объектов железнодорожной инфраструктуры завода GTL.

Дан старт строительству объектов железнодорожной инфраструктуры завода GTL Пресс-служба компании Uzbekistan GTL

Дан старт строительству объектов железнодорожной инфраструктуры завода GTL Пресс-служба компании Uzbekistan GTL 1 / 2 Пресс-служба компании Uzbekistan GTL Дан старт строительству объектов железнодорожной инфраструктуры завода GTL

Проект подразумевает укладку более 11 километров железнодорожных путей, из которых 6,5 километра будут построены на внутренней территории завода.

Кроме того, будут возведены четыре эстакады, которые позволять обслуживать одновременно до восьми и принимать до 32 вагонов-цистерн.

Строительством объектов занимаются совместно специалисты компаний АО "Узбекистон темир йуллари", Uzbekistan GTL и АО "Узбекнефтегаз".

Пресс-служба компании Uzbekistan GTL Дан старт строительству объектов железнодорожной инфраструктуры завода GTL

По данным на 30 марта, уложено уже 1,6 километра внутренних железнодорожных путей.

Отмечается, что новая ж/д инфраструктура позволит ежегодно отгружать до 1,5 миллиона тонн высококачественных и экологически чистых нефтепродуктов с завода Uzbekistan GTL под брендом Oltin Yo’l GTL как на внутренний рынок, так и на экспорт.

"Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в Узбекистане и в мире, строительство, крупнейшего в регионе, завода по производству синтетического жидкого топлива продолжается активными темпами, с принятием всех необходимых превентивных мер для защиты жизни и здоровья каждого работника, участвующего в реализации этого стратегически важного проекта", - сообщают в компании.