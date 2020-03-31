В Минэнерго объяснили, почему рост тарифов на свет — нормальный процесс

В прошлом году выработка электроэнергии в Узбекистане составила 63,6 миллиарда кВт⋅ч, к 2030 году эта цифра должна достичь 121 миллиарда кВт⋅ч. В Минэнерго рассказали, какая работа ведется для того, чтобы обеспечить социально ориентированную тарифную политику.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В настоящее время в Узбекистане на производство электроэнергии в киловатт-час расходуется 403 сума, а население платит за 1 кВт порядка 295 сумов, рассказали в Министерстве энергетики республики.

При этом для достижения устойчивого энергоснабжения страны к 2030 году, согласно прогнозам, объем производства электроэнергии необходимо практически удвоить. Если выработка электрической энергии в 2019 году составила 63,6 миллиарда кВт⋅ч, то к 2030 году эта цифра должна достичь 121 миллиарда кВт⋅ч.

"Цена электроэнергии для населения, как и десятилетия назад, дотируется государством. Если продолжать так даже уже не десятилетия, а считанные годы, отрасль станет абсолютно нерентабельной, непривлекательной для инвесторов и, как следствие, может прийти в полный упадок. Допустить этого ни одно цивилизованное общество не может", — заявили в Минэнерго.

Приближение оплаты за расходуемую населением электроэнергию к величине ее реальной себестоимости — это закономерный процесс, по этому пути шли все развитые государства, экономический уровень которых служит сегодня примером, отметили в министерстве.

"Кроме того, повышение тарифов по уровню инфляции — это также абсолютно нормальный процесс для экономически развитых стран", — подчеркивается в публикации.

Однако влиять на уровень повышения тарифов можно и нужно, и один из современных путей для этого — внедрение в сфере электроэнергетики государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Проекты на основе ГЧП позволяют создать конкурентную среду среди инвесторов. А это значит, что участники тендера на победу в проекте дают предложения, основанные на снижении себестоимости своего конечного продукта — электроэнергии. А это, безусловно, будет влиять на тарифы. Именно конкуренция дает возможность снижения себестоимости в отличии от государственной монополии", — заявили в ведомстве.

В связи с этим министерство активно привлекает крупных инвесторов для реализации проектов строительства и эксплуатации частных электростанций. Одно из условий их участия — указание предельной стоимости вырабатываемой электрической энергии.

Также постепенный и умеренный рост тарифов может быть обеспечен благодаря внедрению экологически чистых источников генерации.

"Узбекистан поставил себе целью довести производство электроэнергии на фотоэлектрических (солнечных) станциях общей мощностью 5000 МВт к 2030 году до 10 миллиардов кВт⋅ч. Для реализации таких амбициозных планов уже объявлены три тендера на строительство солнечных электростанций по 200 МВт каждая в Сурхандарье, Джизаке и Самарканде", — рассказали в министерстве.

При этом, как отмечается в публикации, все больше зарубежных компаний стремятся принять участие в реализации инвестпроектов для территории Узбекистана на основе ГЧП: если в первом таком тендере участвовали 23 зарубежные компании, то во втором — 83, среди которых есть и крупнейшие игроки на рынке энергетики.

"Не менее амбициозные планы реализуются Минэнерго по вводу 3000 МВт ветровых электростанций и доведению через десятилетие объема ветровой электроэнергии до 9 миллиардов кВт⋅ч. Из них на 1000 МВт в настоящее время уже заключены соглашения с компаниями-инвесторами. На данном этапе в этих проектах идет изучение подходящих площадок", — рассказали в Минэнерго.