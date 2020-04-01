Немецкая техника и эксперименты: как работает Jizzax organic в условиях пандемии

Агропромышленный кластер Jizzax organic был создан в 2019 году. Там производят мясную и молочную продукцию, выращивают культурные сельскохозяйственные растения и скот.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В компании Jizzax organic рассказали, как агрокластер поддерживает продовольственную безопасность в Узбекистане, которая особенно важна в условиях пандемии коронавируса. Сейчас важную роль приобретают внутренние ресурсы: жители страны должны знать, что в любом случае не столкнутся с нехваткой продуктов.

Чтобы нарастить мощности, Jizzax organic закупает немецкую сельхозтехнику, расширяет площадь орошаемых земель и проводит эксперименты по повышению породности местного скота, сообщили в пресс-службе.

"На территории кластера продолжаются посевные работы и восстанавливается система полива земель. Мы вернули в севооборот 1,5 тысячи га, реабилитации подлежат еще 2,4 тысячи га, предназначенных для выращивания кормовых культур. Для этого компания импортировала немецкую сельхозтехнику на сумму 8 миллионов долларов США и заключила договоры еще на 1,7 миллиона долларов США на условиях поставки до конца посевного сезона. Продолжается откорм родительского стада, животные завезены из Дании, Чехии и Германии. В сентябре должны приехать еще 5 тысяч голов из США, Европы и России", — рассказал директор компании Хикматилла Каримов.

Сельскохозяйственный кластер Джизакской области Сельскохозяйственные животные

По его словам, за последние три месяца Jizzax organic удалось добиться приплода в 63 теленка, а основной отел из примерно 270 телят ожидается в апреле-мае текущего года.

"Эти действия направлены на обеспечение продовольственной безопасности Узбекистана, которая особенно важна в сложившейся ситуации", — заявил Каримов.

По данным Госкомстата, в прошлом году в Узбекистане было произведено 2,47 миллиона тонн мяса (+1,4% по сравнению с 2018-м) и 10,7 миллиона тонн молока (+2,3%). Однако местные компании пока не покрывают полностью потребности рынка. Объем импорта мяса и пищевых субпродуктов в 2019-м вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39,8 миллиона долларов США.

По данным пресс-службы, Jizzax organic способен производить 1,5 тысячи тонн премиальной мраморной говядины и 24 тысячи тонн молока в год.

"Чтобы Узбекистан не зависел от зарубежных поставок, джизакский сельскохозяйственный кластер работает над выведением семян кормовых культур. Также компания планирует провести в апреле эксперимент по эмбриональному оплодотворению ста местных коров для повышения породности отечественного скота", — отмечается в сообщении.

Агрокластер Jizzax Organic был создан в 2019 году во исполнение задач, определенных президентом Узбекистана в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики в 2017-2021 гг. Работа предприятия направлена на развитие агропромышленного сектора страны. Компания занимается животноводством, растениеводством и селекционно-генетическими работами. Общая сумма инвестиций в кластер составляет 150 миллионов долларов США.