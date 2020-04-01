18:54 01 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Симферопольский комбинат хлебопродуктов

РФ и странам ЕАЭС запретили экспортировать крупы и муку из-за COVID-19

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
Получить короткую ссылку
369 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200401/13820839/RF-i-drugim-stranam-EAES-zapretili-eksportirovat-krupy-i-muku-iz-za-COVID-19.html

Запрет вступит в силу через 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 30 июня.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.  Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запретила странам, входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), экспортировать ряд продуктов. 

© Sputnik / Aleksandr Kryazhev
Чем обернется для стран ЦА запрет на вывоз продуктов из Казахстана?

Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Речь идет о следующих продуктах: репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством данных товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, подчеркнули в комиссии.

Решение вступит в силу через 10 дней. Запрет продлится до 30 июня.

Ранее странам ЕАЭС запретили экспортировать целый список медицинский товаров. Это и средства индивидуальной защиты, и дезинфицирующих средства, а также медицинская продукция и материалы.

Комиссия при этом разрешила странам союза беспошлинно вводить данные товары, призванные предупредить и предотвратить распространение коронавируса. Мера будет действовать до 30 сентября.

Теги:
импорт, Экспорт, запрет, коронавирус, ЕАЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Футбол вместо карантина. Жизнь в Беларуси, сказавшей "нет" самоизоляции
Убьют любую заразу: в России проходят учения по дезинфекции территорий
Минобороны РФ показало мощь российской армии в борьбе с COVID-19
Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться