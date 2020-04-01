РФ и странам ЕАЭС запретили экспортировать крупы и муку из-за COVID-19

Запрет вступит в силу через 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 30 июня.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запретила странам, входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), экспортировать ряд продуктов.

Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Речь идет о следующих продуктах: репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством данных товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, подчеркнули в комиссии.

Решение вступит в силу через 10 дней. Запрет продлится до 30 июня.

Ранее странам ЕАЭС запретили экспортировать целый список медицинский товаров. Это и средства индивидуальной защиты, и дезинфицирующих средства, а также медицинская продукция и материалы.

Комиссия при этом разрешила странам союза беспошлинно вводить данные товары, призванные предупредить и предотвратить распространение коронавируса. Мера будет действовать до 30 сентября.