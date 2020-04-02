Как коронавирус повлиял на стоимость продуктов в мире — данные ООН

Эксперты рассказали, как в прошлом месяце изменились цены на продовольствие, и подробно объяснили причины.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В марте мировые цены на продукты резко снизились, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Это произошло в связи с ослаблением спроса и падением цен на нефть из-за пандемии коронавируса.

"Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживаются помесячные изменения международных цен на основные товарные виды продовольствия, составило за месяц 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале", — сообщили в ФАО.

Сильнее всего подешевел сахар, индекс снизился на 19,1 процента. В числе причин — снижение спроса на потребление вне дома из-за самоизоляции, вводимой во многих странах, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Далее — растительные масла, индекс цен снизился на 12 процентов.

"Причиной чему в основном послужило падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности относительно последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масла", — говорится в пресс-релизе.

Как отметил аналитик ФАО Питер Тенес, за последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, являющееся важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел.

"Индекс цен на молочную продукцию ФАО упал на 3 процента из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока в связи с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19", — рассказали в организации.

За молочной продукцией следуют зерновые, индекс цен по сравнению с февралем упал на 1,9 процента и практически вернулся на свой уровень марта 2019 года.

"Снизились международные цены на пшеницу, поскольку эффект от крупных глобальных поставок и благоприятных видов на урожай в целом перевесил эффект от роста импортного спроса со стороны Северной Африки и некоторых небольших ограничений на экспорт, введенных Российской Федерацией", — сообщили в ФАО.

Кроме того, подешевела кукуруза — из-за значительного предложения и существенного ослабления спроса со стороны сектора биотоплива. При этом международные цены на рис, наоборот, третий месяц подряд растут в связи с созданием запасов ввиду опасений относительно пандемии и сообщений о возможности введения Вьетнамом запрета на экспорт, что правительство страны с тех пор постаралось опровергнуть.

Индекс цен на мясо упал на 0,6 процента по причине снижения международных котировок на баранину и говядину, для которых имеются значительные предлагаемые на экспорт объемы, при некотором сокращении торговых возможностей из-за узких мест в логистике. При этом, как отмечают эксперты, выросли котировки на свинину ввиду всплеска мирового спроса, а также затруднений в работе перерабатывающих мощностей из-за ограничений на перемещение рабочих.

На саммите G20, который прошел на прошлой неделе, генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй призвал глав государств "сделать все, чтобы сельскохозяйственная торговля продолжала играть свою важную роль в содействии глобальной продовольственной безопасности и улучшении питания", и избегать мер, тормозящих торговые потоки.

В публикации отмечается, что ФАО продолжит пристально следить за ценами на продовольственные товары и качеством логистики, чтобы оповестить страны о возникновении проблем, которые могли бы усугубить сбои в период пандемии.