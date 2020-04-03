Узбекистан просит США вывести страну из-под действия поправки Джексона-Вэника

На конференции были обсуждены вопросы взаимодействия с американской стороной в рамках четвертого заседания рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО, придания республике статуса развивающейся экономики.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Узбекистан обсудил с США выведение страны из под действия поправки Джексона-Вэника, сообщают в МИД республики.

Известно, что в конце марта состоялась видеоконференция с представителями официальных кругов и бизнес-сообществ США с целью обсуждения предпринимаемых правительством Узбекистана мер по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений, интеграции в международную экономику, а также вступлению республики в ВТО.

Узбекской стороной было подчеркнуто, что правительство предпринимает неотложные меры по снижению тарифов на импорт товаров первой необходимости в борьбе с распространением коронавируса.

"Предметно обсуждены вопросы взаимодействия с американской стороной в рамках четвертого заседания рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО, придания республике статуса развивающейся экономики (с целью получения преференций на переговорах со странами-членами ВТО), а также выведению Узбекистана из под действия поправки Джексона-Вэника, которая также противоречит фундаментальным правилам ВТО по обеспечению "режима наибольшего благоприятствования в торговле", – сказано в сообщении.

В свою очередь, председатель Американо-Узбекской торговой палаты (АУТП) Керолайн Лэмм отметила о приверженности членов АУТП, в лице ведущих компаний США, дальнейшей реализации текущих инвестпроектов для поддержки промышленности республики, а также всестороннему содействию правительству Узбекистана и его народу в борьбе с коронавирусом путем предоставления передовых медицинских оборудований, изделий и препаратов.

Напомним, в начале февраля власти США сообщили, что увязывают отмену поправки Джексона-Вэника для Узбекистана с вступлением республики во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По словам американского посла в стране Дэниела Розенблюма, эта поправка является "пережитком прошлого" и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане.

Поправка Джексона-Вэника была принята конгрессом в 1974 году и вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия поправки стало отсутствие в Советском Союзе свободы эмиграции. Сейчас поправка формально продолжает действовать в отношении Узбекистана.