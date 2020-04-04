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Мобильный телефон в руке

Цифровизация во время пандемии: как меняется сфера банковских услуг в Узбекистане

Pixabay
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200404/13852916/Tsifrovizatsiya-vo-vremya-pandemii-kak-COVID-19-menyaet-sferu-bankovskikh-onlayn-uslug.html

Из-за ситуации с распространением COVID-19 люди по всему миру начали активнее пользоваться дистанционными банковскими методами оплаты, включая интернет-банкинг, мобильные приложения банков и платежных систем.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В период пандемии коронавируса Центральный банк Узбекистана и коммерческие финансово-кредитные организации расширяют перечень удаленных видов услуг. Клиентам, причем как физическим, так и юридическим лицам, становятся доступны интернет-банкинг, мобильный банкинг, смс-банкинг.

По данным ЦБ, на сегодня число пользователей дистанционных банковских услуг в стране превысило 10 миллионов (из них 9,5 миллиона — это физлица).

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© Flickr / Chris Price
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Платежные услуги онлайн — это быстро и удобно. Кроме того, клиентам не нужно использовать наличные, которые, по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, могут быть одним из каналов распространения коронавируса. Также есть возможность отслеживать свои доходы и расходы.

Через мобильные приложения можно оплачивать, в частности, коммунальные, образовательные услуги, услуги мобильной связи, госуслуги, услуги нотариусов, штрафы за нарушения правил дорожного движения, налоги, доставку еды.

В непростой для страны и мира ситуации банки идут на уступки своим клиентам. 

"Многие решили предоставлять дистанционные услуги юридическим лицам без абонентской платы в течение двух-шести месяцев", — сообщил директор департамента платежных систем Центрального банка Улугбек Махмудов на онлайн-брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Внедрена система дистанционного рассмотрения обращений по вопросам отсрочки платежей по кредитам как для юридических, так и для физических лиц. Коммерческие банки имеют возможность дистанционно принимать заявки на продление срока действия банковской карты, ее перевыпуск или на открытие новой.

В случаях, когда банковская карта выпущена в рамках зарплатного проекта, главный бухгалтер или другой уполномоченный сотрудник организации собирает необходимые документы и предоставляет их в обслуживающий банк.

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Если же карта принадлежит физическому лицу, то сам клиент оставляет заявку через информационно-коммуникационную систему банка, выпустившего карту. Для доставки карты клиенту банк-эмитент может воспользоваться почтой или службой инкассации или другими способами.

В случае блокировки карты клиент также может обратиться в банка, воспользовавшись информационной системой онлайн. Для этого финансово-кредитная организация идентифицирует владельца карты, используя его реквизиты. Карта будет разблокирована после рассмотрения заявки.

"Несмотря на карантин, временно приостановлена работа только около 30 процентов банковской инфраструктуры, а 70 процентов — пункты обмена валюты, кассы работают в прежнем режиме", — отметил начальник управления Центрального банка Хусанходжа Абидов. 

Валютные операции проводятся автоматически через круглосуточные банкоматы. Таких банкоматов на сегодняшний день 700, в ближайшее время планируется установить еще 300. Кроме того, такие операции можно проводить и удаленно с использованием мобильных приложений банков. Например, при поступлении валюты по системе денежных переводов есть функция перевода на карту.

Учитывая, что с 1 апреля для лиц старше 65 лет введен режим самоизоляции, при необходимости получения денежного перевода эти граждане могут обратиться в банк по телефону либо через электронные услуги. Банк должен обеспечить доставку денег.

Загрузить наличные на карту можно через 948 из действующих по стране пяти тысяч банкоматов.

Теги:
банковская карта, деньги, Экономика, цифровые технологии, технологии, Узбекистан, Банкоматы



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