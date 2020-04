Запущена первая парогазовая установка на Тахиаташской ТЭС

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. На Тахиаташской теплоэлектростанции (ТЭС) запущена первая из двух современных парогазовых установок мощностью 280 мегаватт в рамках проекта по модернизации объекта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Ожидается, что данный проект по модернизации Тахиаташской ТЭС в виде двух парогазовых установок общей мощностью 510 мегаватт покроет потребность в электроэнергии жителей Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.

Напомним: в декабре 2016 года консорциум южнокорейских Hyundai Engineering Co. Ltd. и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. выиграл тендер на модернизацию Тахиаташской ТЭС.

Если сравнивать с оборудованием, которое сегодня стоит на ТЭС, то запуск данных установок поможет ежегодно экономить 488,6 миллиона кубометров топлива. Годовой объем вырабатываемой электроэнергии увеличится на 3,6 миллиарда киловатт-час, а объем теплоэнергии — на 139 000 гигакалорий.

Также будет создано 97 новых рабочих мест.

Общая стоимость проекта составляет 678,2 миллиона долларов.