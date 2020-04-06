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Запущена первая парогазовая установка на Тахиаташской ТЭС

Пресс-служба Министерства энергетики
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200406/13862802/Zapuschena-pervaya-parogazovaya-ustanovka-na-Takhiatashskoy-TES.html

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию двух парогазовых установок, Тахиаташская ТЭС покроет потребность Каракалпакстана и Хорезмской области в электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. На Тахиаташской теплоэлектростанции (ТЭС) запущена первая из двух современных парогазовых установок мощностью 280 мегаватт в рамках проекта по модернизации объекта.

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Министерство энергетики Республики Узбекистан
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Ожидается, что данный проект по модернизации Тахиаташской ТЭС в виде двух парогазовых установок общей мощностью 510 мегаватт покроет потребность в электроэнергии жителей Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.

Напомним: в декабре 2016 года консорциум южнокорейских Hyundai Engineering Co. Ltd. и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. выиграл тендер на модернизацию Тахиаташской ТЭС.

Если сравнивать с оборудованием, которое сегодня стоит на ТЭС, то запуск данных установок поможет ежегодно экономить 488,6 миллиона кубометров топлива. Годовой объем вырабатываемой электроэнергии увеличится на 3,6 миллиарда киловатт-час, а объем теплоэнергии — на 139 000 гигакалорий.

Также будет создано 97 новых рабочих мест.

Общая стоимость проекта составляет 678,2 миллиона долларов. 

Теги:
Узбекистан, электричество, энергетика, ТЭС



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