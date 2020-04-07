Все для бизнеса: как коронавирус повлиял на железнодорожные грузоперевозки

С 16 марта в республике из-за ситуации с распространением COVID-19 временно приостановлено движение всех международных поездов, а с 24 марта составы не курсируют и на внутригосударственных маршрутах. Однако грузовые поезда по-прежнему ходят.

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане принимаются все необходимые меры для сохранения объемов экспорта по железной дороге и создания благоприятных условий для бизнеса, сообщил начальник управления АО "Узбекистон темир йуллари" Умидилла Ибрагимов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Так, по его словам, тарифы на железнодорожные перевозки внутри страны снижены на 50–70 процентов. Плата за услуги по доставке вагонов, их уборке, обслуживанию на станциях не взимается. За простой при погрузке предоставляется льготный период до четырех суток.

На международных направлениях тарифы тоже снижаются. В частности, Казахстан предоставил скидки для вагонов с экспортируемой продукцией до 67 процентов, Россия — до 50 процентов.

"Снижение тарифов можно наглядно увидеть по различным направлениям, — отметил Умидилла Ибрагимов. — Например, если перевозка по маршруту Москва - Новосибирск - Екатеринбург одного килограмма бахчевых обходилась в 23 цента, то теперь — девять центов. Тариф до Москвы снизился с 27 до 11 центов, до Новосибирска — с 26 до 10 центов".

В распоряжении предпринимателей — более тысячи рефрижераторных вагонов с возможностью снижать температуру до одного градуса, которые могут вмещать 41-45 тонн плодоовощной продукции. Также в парке есть 274 термосных вагона грузоподъемностью до 60 тонн.

В настоящее время ведется погрузка свежих овощей — капусты, помидоров, огурцов, моркови, которые отправятся в РФ. Обратно эти вагоны возвращаются с российским картофелем.

"Что касается импортеров, то и для них предоставляются льготные тарифы, улучшаются условия приема грузов. Так, при въезде на станциях оформление грузов осуществляется по системе "одно окно" совместно с таможенными органами", — сказал Умидилла Ибрагимов.

Также он напомнил, что с начала апреля введено предварительное электронное информирование таможенных служб Узбекистана о приближающихся грузах через специальный портал.