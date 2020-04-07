Все для бизнеса: как коронавирус повлиял на железнодорожные грузоперевозки

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане принимаются все необходимые меры для сохранения объемов экспорта по железной дороге и создания благоприятных условий для бизнеса, сообщил начальник управления АО "Узбекистон темир йуллари" Умидилла Ибрагимов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
На международных направлениях тарифы тоже снижаются. В частности, Казахстан предоставил скидки для вагонов с экспортируемой продукцией до 67 процентов, Россия — до 50 процентов.
"Снижение тарифов можно наглядно увидеть по различным направлениям, — отметил Умидилла Ибрагимов. — Например, если перевозка по маршруту Москва - Новосибирск - Екатеринбург одного килограмма бахчевых обходилась в 23 цента, то теперь — девять центов. Тариф до Москвы снизился с 27 до 11 центов, до Новосибирска — с 26 до 10 центов".
В настоящее время ведется погрузка свежих овощей — капусты, помидоров, огурцов, моркови, которые отправятся в РФ. Обратно эти вагоны возвращаются с российским картофелем.
"Что касается импортеров, то и для них предоставляются льготные тарифы, улучшаются условия приема грузов. Так, при въезде на станциях оформление грузов осуществляется по системе "одно окно" совместно с таможенными органами", — сказал Умидилла Ибрагимов.
Также он напомнил, что с начала апреля введено предварительное электронное информирование таможенных служб Узбекистана о приближающихся грузах через специальный портал.