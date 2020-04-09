Зачем банкам передавать информацию о счетах клиентов в налоговые органы — ГНК

Ожидается, что новый порядок поможет усовершенствовать контроль за работой субъектов предпринимательства и других налогоплательщиков.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) и Центробанк Центробанк Узбекистана разработали проект постановления, согласно которому банки обязаны будут раскрывать информацию о счетах своих клиентов по запросу налоговых органов.

В ГНК объяснили, зачем это нужно делать. Как отметили в комитете, данная мера поможет искоренить теневую экономику, в перспективе сформировать здоровую конкуренцию и благоприятный инвестиционный климат.

"Основная цель состоит в том, чтобы предприниматели осуществляли законную деятельность, не уклоняясь от уплаты налогов. Нахождение в бесконтрольном режиме "бизнесменов", не узаконивших свою деятельность и осуществляющих денежные операции путем Р2Р (с карты на карту физлиц), наделяет их конкурентными преимуществами, в том числе связанными с ценой конечной продукции", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные нечестные схемы ущемляют права добросовестных налогоплательщиков, которые регулярно выполняют свои налоговые обязательства.

Новый проект подразумевает, что налоговые органы по запросу будут получать информацию от ЦБ и коммерческих банков о счетах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и об осуществлении денежных переводов Р2Р (с карты на карту физлиц).

"Полученная информация будет использоваться для сегментации налогоплательщиков по критериям риска без вмешательства человеческого фактора. На основе предоставленной информации будут выявляться торговые обороты, которые осуществляются без государственной регистрации, что является незаконной предпринимательской деятельностью", - добавили в ГНК.

Важно: полученная информация будет строго конфиденциальная. Иными словам, никто из сотрудников налоговой службы не сможет получить к ней доступ. Анализ всех данных будет осуществлять автоматизированная система и только в Государственном налоговом комитете.

В ведомстве подчеркнули, что данный проект постановления никак не противоречит статье 134 Налогового кодекса и закону "О банковской тайне".

Для справки: Статья 11 закона — "Сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются органам государственной налоговой службы в случаях, касающихся вопросов налогообложения клиента (корреспондента) банка, в соответствии с законодательством".