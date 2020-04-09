Удержаться на плаву: что поможет узбекскому бизнесу пережить пандемию

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Заместитель министра финансов Узбекистана Дильшод Султанов провел вебинар "Принятые решения для поддержки бизнеса", в ходе которого подробно рассказал о каждой льготе и объяснил, как они будут применяться.
Налоги
Власти республики решили освободить от ресурсных налогов предпринимателей, занимающихся туристической и гостиничной деятельностью. Таких в стране более тысячи.
А приостановление начисления налогов (фиксированной суммы НДФЛ и социального налога) для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить работу на период карантина, поможет 150 тысячам ИП.
Кроме того, малым предприятиям, выручка которых от реализации товаров сократится более чем на 50 процентов до 1 октября, предоставят беспроцентную отсрочку (рассрочку) по ресурсным и социальному налогам.
Также до конца 2020 года в стране не будут взиматься таможенный сбор и акцизный налог при импорте основных потребительских товаров: муки, растительного масла, мясной и молочной продукции, сахара, средств гигиены.
Финансовая поддержка
Расширяется масштаб помощи бизнесменам из Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности: 12 процентов расходов по кредитам с процентной ставкой до 28 процентов будут компенсировать. Отменены ограничения по поручительству, предоставлены кредитные каникулы.
Помогут и ремесленникам: для более чем 28 тысяч мастеров выделено 50 миллионов долларов.
До 1 октября 2020 года разрешена оптовая реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и другой продукции, изготавливаемых в аптеках.
Таможенные льготы
Стройматериалы, которые нужны для строительства медицинских и карантинных учреждений по борьбе с коронавирусом, а также необходимые для их функционирования товары освобождаются до 31 декабря 2020 года от таможенных платежей, в том числе НДС.
Экспресс-тесты по выявлению коронавирусной инфекции ввозятся без взимания сбора за таможенное оформление.
Аудит
Срок проведения аудиторской проверки по итогам 2019 года хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательной финансовому контролю, продлен до 1 октября 2020 года.
Корпоративное управление
Годовые общие собрания акционеров по итогам прошлого года разрешили провести до 1 октября. Встречу можно организовать в формате видеоконференции.
Банкротство
До 1 октября 2020 года веден мораторий на инициирование процедур банкротства и объявления банкротом предприятий, столкнувшихся с финансовыми затруднениями из-за ограничительных мер по борьбе с пандемией.
Аренда
Приостанавливается начисление и взыскание арендных платежей за использование государственного имущества субъектами предпринимательства, вынужденно приостановившими свою деятельность на время карантина.