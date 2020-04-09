Удержаться на плаву: что поможет узбекскому бизнесу пережить пандемию

Власти республики усиливают поддержку предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. Уже озвучен ряд конкретных мер, которые должны помочь им выстоять и продолжить работу.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Заместитель министра финансов Узбекистана Дильшод Султанов провел вебинар "Принятые решения для поддержки бизнеса", в ходе которого подробно рассказал о каждой льготе и объяснил, как они будут применяться.

Налоги

Власти республики решили освободить от ресурсных налогов предпринимателей, занимающихся туристической и гостиничной деятельностью. Таких в стране более тысячи.

А приостановление начисления налогов (фиксированной суммы НДФЛ и социального налога) для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить работу на период карантина, поможет 150 тысячам ИП.

Малым предприятиям-плательщикам НДС, оборот по реализации товаров (услуг) которых не превышает миллиард сумов в месяц, до конца 2020 года разрешили уплачивать НДС не ежемесячно, а ежеквартально.

Кроме того, малым предприятиям, выручка которых от реализации товаров сократится более чем на 50 процентов до 1 октября, предоставят беспроцентную отсрочку (рассрочку) по ресурсным и социальному налогам.

Также до конца 2020 года в стране не будут взиматься таможенный сбор и акцизный налог при импорте основных потребительских товаров: муки, растительного масла, мясной и молочной продукции, сахара, средств гигиены.

Финансовая поддержка

Расширяется масштаб помощи бизнесменам из Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности: 12 процентов расходов по кредитам с процентной ставкой до 28 процентов будут компенсировать. Отменены ограничения по поручительству, предоставлены кредитные каникулы.

Отдельное внимание уделено "встающим на ноги" хлопково-текстильным кластерам, благодаря которым появляются новые рабочие места в селах. Срок возврата кредитов, которые они получили в 2019 году на заготовку хлопка, продлевается до 1 октября.

Помогут и ремесленникам: для более чем 28 тысяч мастеров выделено 50 миллионов долларов.

До 1 октября 2020 года разрешена оптовая реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и другой продукции, изготавливаемых в аптеках.

Таможенные льготы

Стройматериалы, которые нужны для строительства медицинских и карантинных учреждений по борьбе с коронавирусом, а также необходимые для их функционирования товары освобождаются до 31 декабря 2020 года от таможенных платежей, в том числе НДС.

Экспресс-тесты по выявлению коронавирусной инфекции ввозятся без взимания сбора за таможенное оформление.

Аудит

Срок проведения аудиторской проверки по итогам 2019 года хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательной финансовому контролю, продлен до 1 октября 2020 года.

Корпоративное управление

Требование об обязательной ежегодной аудиторской проверке обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью с балансовой стоимостью активов более 100 тысяч БРВ вводится только по итогам 2020 года.

Годовые общие собрания акционеров по итогам прошлого года разрешили провести до 1 октября. Встречу можно организовать в формате видеоконференции.

Банкротство

До 1 октября 2020 года веден мораторий на инициирование процедур банкротства и объявления банкротом предприятий, столкнувшихся с финансовыми затруднениями из-за ограничительных мер по борьбе с пандемией.

Аренда

Приостанавливается начисление и взыскание арендных платежей за использование государственного имущества субъектами предпринимательства, вынужденно приостановившими свою деятельность на время карантина.