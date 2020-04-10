ИБР выделил Узбекистану $17 млн на закупку оборудования для новых больниц

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и президент ИБР Бандар Хаджар 8 апреля провели встречу в формате видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Исламский банк развития (ИБР) направил 17 миллионов долларов на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и изделий для клиник, которые создаются в Узбекистане для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и президент ИБР Бандар Хаджар 8 апреля в формате видеоконференции обсудили сотрудничество в обеспечении эффективной защиты населения от COVID-19 и укреплении системы здравоохранения республики.

Бандар Хаджар отметил, что меры для борьбы с коронавирусом и сохранения экономической активности, принимаемые в Узбекистане под руководством главы государства, вызывают уважение.

"Хаджар сообщил, что ИБР готов оказать всестороннюю поддержку республике, используя возможности "Пакета стратегической готовности и реагирования" (общий его размер составляет 2,3 миллиарда долларов), созданного для содействия странам-членам банка в условиях пандемии. Он отметил, что ИБР, в частности, направил средства в размере 17 миллионов долларов из текущего портфеля кредитов банка в Узбекистане на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и изделий для новых клиник, создаваемых в целях борьбы с коронавирусом", — сообщили в пресс-службе МИВТ.

Кроме того, президент ИБР выразил готовность предоставить дополнительную поддержку Узбекистану путем перенаправления сэкономленных средств банка в размере 46 миллионов долларов на оснащение новых клиник для пациентов, инфицированных коронавирусом.

Хаджар также допустил, что ИБР для содействия Узбекистану может использовать возможности своих дочерних институтов — Международной исламской торгово-финансовой корпорации, Исламской корпорации по развитию частного сектора и других.

По итогам видеоконференции стороны договорились проработать дополнительное финансирование со стороны ИБР для нужд системы здравоохранения и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Узбекистане на общую сумму более 140 миллионов долларов.

По последним данным, в республике коронавирусной инфекцией заражены 624 человека. За все время распространения COVID-19 в стране умерли три пациента, выздоровели — 38. На профилактическом карантине находятся более 84 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.