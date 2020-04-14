Турция изменила правила международных грузовых перевозок из-за COVID-19

В частности, въезжающим в страну водителям нужно пройти медицинское обследование, продезинфицировать машину, носить маску в местах возможного контакта с другими лицами и пунктах обслуживания моторных транспортных средств.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Турции из-за ситуации с распространением коронавируса установило дополнительные требования к осуществлению международных грузовых перевозок по территории страны, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.

"МИД Узбекистана рекомендует гражданам, планирующим осуществить международные грузовые перевозки по территории Турции, учитывать данное решение турецкой стороны", — говорится в публикации.

Водителям, въезжающим в Турцию, нужно пройти медицинское обследование, продезинфицировать машину, носить маску в местах возможного контакта с другими лицами и пунктах обслуживания моторных транспортных средств, иметь достаточное количество медицинских масок, санитарных защитных средств и продуктов питания.

Также необходимо обеспечить процедуру надлежащей транспортировки в изолированном участке, включая замену водителя, трейлера, груза (фрахта). В противном случае въезд разрешается только после истечения 14-дневного карантинного периода.

Максимальный срок пребывания и маршрут следования грузоперевозчиков определяются таможенными органами Турции, отмечается в публикации.

Перевозчики лекарственных средств, медицинских изделий и продуктов питания первой необходимости могут быть допущены на территорию Турции без ожидания завершения карантинного периода сроком 14 дней, при соблюдении процедур надлежащей транспортировки, а где невозможно их соблюдение — после проведения необходимого медицинского обследования и защитных мероприятий.

При выезде иностранных водителей из страны будет проводиться проверка соблюдения правил. Перевозчикам-нарушителям откажут в повторном въезде.

Что касается судов, то, как ранее сообщил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, они не будут допущены в турецкие порты без контроля их санитарного состояния. Соответствующее распоряжение было направлено в 28 провинций страны, имеющих выход к морю.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 61 тысячу человек. Умерли свыше 1,2 тысячи пациентов, более 3,5 тысячи — выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.