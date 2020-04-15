Доллар и евро резко выросли — обновленный курс валют

Американский доллар, единая европейская валюта и российский рубль продолжают стремительно укрепляться по отношению к узбекскому суму.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В Узбекистане продолжает дорожать иностранная валюта.

Так, американский доллар снова укрепился, его цена составит 10 121 сумов (+427,64 сума).

Евро также значительно прибавил (+ 512,16 сума), он будет стоить 11 111,85 сума.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Курсы валют с 16 апреля 2020 года

Несущественно подорожал и российский рубль (+7,26 сума) — до 138,69 сума.

Новые курсы валют были опубликованы ЦБ, они начнут действовать с 16 апреля.

Ранее национальный регулятор объяснил повышенную волатильность курса сума по отношению к иностранным валютам совокупностью внутренних и внешних факторов.

По мнению ЦБ, повышение курса доллара по отношению к суму связано с сокращением объемов экспорта и денежных переводов, а также с увеличением объемов покупки долларов гражданами республики.

Сегодня в 11.00 состоится онлайн-брифинг по итогам внеочередного заседания Правления ЦБ по рассмотрению основной ставки и принятого на нем решения. Он будет транслироваться в прямых эфирах телеканалов "Узбекистан 24" и " Узрепорт".