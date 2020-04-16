Узбекистан обратился к Cotton Campaign с просьбой о снятии бойкота с хлопка

Cotton Campaign в 2013 году организовала движение по бойкоту текстильной продукции Узбекистана из-за использования, по ее мнению, детского и принудительного труда при сборе хлопка в стране.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов обратился к руководству международной коалиции Cotton Campaign с просьбой о снятии бойкота на использование произведенного в республике хлопка.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

"Правительство Узбекистана в сотрудничестве с хозяйствующими субъектами и представителями гражданского общества готово начать новую главу преобразовательных реформ в хлопковой отрасли Узбекистана. Для свободного перехода к новой главе и значимым изменениям для населения, я призываю вас снять бойкот с узбекского хлопка, осуществляемого в рамках подписанного со стороны членов коалиции обязательства Uzbek Cotton Pledge", - говорится в письме.

Хусанов заверил, что в республике проводятся эффективные меры по искоренению принудительного труда, а также поддерживаются постоянные усилия по мониторингу и содействию во внедрении обязательств в области устойчивого развития и социальной ответственности на всех этапах производства.

Говоря о результатах проводимых реформ, министр привел в пример последний доклад Международной организации труда.

В нем, по словам Хусанова, подтверждается, что "во время сбора урожая хлопка в 2019 году не были зафиксированы случаи систематического принудительного труда" и "во время сбора урожая хлопка в Узбекистане систематический или системный детский труд более не используется".

"Мы гордимся этими достижениями и полны решимости улучшить наши результаты. Конечно, мы в полной мере осознаем, что в Узбекистане еще предстоит провести значительную работу по защите прав трудящихся, и мы принимаем во внимание важные рекомендации, недавно сделанные коалицией, реализация которых для нас в приоритете", - говорится в письме.

Однако министр назвал еще одну причину, почему бойкот должен быть снят. Причина такая: коронавирус и его негативное воздействие на узбекскую экономику.

"В эти дни Узбекистан столкнулся с беспрецедентной двойной угрозой для здоровья населения и экономики в связи с пандемией коронавируса. По предварительным оценкам Международной организации труда, до 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы, а потери доходов работников составят не менее 3,4 триллиона долларов, и Узбекистан не стал исключением", - пишет Хусанов.

По его словам, уже сегодня узбекский рынок труда испытывает сильное давление: более полутора миллиона граждан республики – безработные.

Из-за строгой изоляции страны около 150 тысяч узбекистанцев вынужденно остались без работы, более 140 тысяч граждан – возвратившиеся на родину трудовые мигранты без постоянного дохода, более 200 тысяч семей находятся за чертой бедности.

Государственные предприятия, частный сектор и весь рынок труда стараются максимально адаптироваться к новым условиям, однако создать такое количество необходимых рабочих мест крайне трудно.

В этой связи решение по снятию хлопкового бойкота может стать решающим, пишет министр. Он отметил, что текстильная промышленность является одним из ведущих секторов занятости населения.

"Только в производстве на почти 7 000 предприятиях заняты более 200 тысяч работников, обеспечивая стабильным доходом почти один миллион населения. По нашим предварительным оценкам, снятие бойкота с узбекского хлопка может удвоить общий объем экспорта производимого текстиля, что создаст столь необходимые рабочие места", - говорится в письме.

Возобновление экспорта в США и страны ЕС также может сыграть важную роль в глобальной борьбе с COVID-19.

"Производители текстильной продукции в Узбекистане уже сумели мобилизоваться за короткий период времени и достигли десятикратного увеличения производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Маски, хирургические халаты и другие формы СИЗ, изготовленные из узбекского текстиля, могли бы помочь решить проблему глобального дефицита, если бы оптовые и розничные продавцы знали, что им не нужно опасаться бойкота", - отмечает Хусанов.

Текстильный "бойкот" Узбекистану

Cotton Campaign, в которую входят трудовые и правозащитные НПО, деловые и инвестиционные компании, в 2013 году организовала движение по бойкоту текстильной продукции Узбекистана из-за использования, по ее мнению, детского и принудительного труда при сборе хлопка в стране.

К бойкоту присоединились многие известные мировые бренды одежды — Nike, Zara, GAP, Levi's, H&M, UNIQLO и ряд других.

В сентябре 2017 года глава республики Шавкат Мирзиёев обещал покончить в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ.

В феврале 2018 года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно.

В свою очередь, Cotton Campaign не согласилась с оценкой МОТ и в своем мониторинге указала на продолжающееся систематическое использование принудительного труда.

Узбекистан продолжает проводить эффективные реформы про пресечению детского и принудительного труда при сборе хлопка в стране.