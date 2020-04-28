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Сельскохозяйственная техника в поле

Более 200 новых рабочих мест созданы в Джизакской области

Сельскохозяйственный кластер Jizzax Organic
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200428/14019047/Bolee-200-novykh-rabochikh-mest-poyavilis-v-Dzhizakskoy-oblasti.html

Компания Jizzax organic, которая занимается животноводством, растениеводством и селекционно-генетическими работами, набирает поливальщиков, помощников тракториста и разнорабочих.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Агропромышленный кластер Jizzax Organic примет на работу 250 жителей Зааминского района Джизакской области, сообщили в пресс-службе компании. Идет набор поливальщиков, помощников тракториста и разнорабочих.

Вакансии не требуют квалификации и специального образования, что позволит трудоустроить представителей особенно уязвимых слоев населения, отмечается в релизе.

Сельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственный кластер Джизакской области
Немецкая техника и эксперименты: как работает Jizzax organic в условиях пандемии
В настоящее время уровень безработицы в Джизакской области составляет 9,2%, рассказал пресс-секретарь хокимията региона Акмал Бинокулов.

"Увеличение количества рабочих мест — важный фактор поддержания благосостояния народа. Мы знаем, что из-за наложенных ограничений, многие жители лишились источников дохода, — отметил Бинокулов. — Число случаев коронавируса в нашей области невелико, поэтому при соблюдении санитарно-гигиенических правил люди могут трудиться без риска для здоровья. Рабочие места в Jizzax Organic снизят негативное влияние пандемии на экономику".

Директор Jizzax Organic Хикматилла Каримов рассказал, что сейчас компания занимаемся посевными работами и импортом высокопородного скота. 

"То, что мы делаем сегодня, обеспечит продовольственную безопасность Узбекистана завтра. Для работников кластера организовано трехразовое питание и транспорт до места работы, живущим неподалеку сотрудникам выдаются велосипеды. Кроме того, новые вакансии — не сезонные, а значит доход у людей будет постоянным и стабильным", — отметил Каримов.

Агрокластер Jizzax Organic был создан в 2019 году во исполнение задач, определенных президентом Узбекистана в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики в 2017-2021 гг. Компания занимается животноводством, растениеводством и селекционно-генетическими работами. Общая сумма инвестиций составляет 150 миллионов долларов США. Кластер планирует стать крупнейшим производителем мраморной говядины в Узбекистане.

Коровы в поле
Сельскохозяйственный кластер Jizzax Organic
Коровы в поле
Теги:
Джизакская область, Экономика, Труд, работа, Узбекистан, Сельское хозяйство



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