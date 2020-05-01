ООН поможет Узбекистану исследовать воздействие пандемии на экономику

В ООН выразили готовность оказать консультационное и техническое содействие в разработке Программы сокращения бедности, которая призвана систематизировать комплекс мер по обеспечению социально-экономической поддержки незанятых и уязвимых слоев населения страны.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Заместитель премьер-министра республики и заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам провели переговоры посредством видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе МИВТ.

В ходе диалога заместитель генсека ООН отметил, что Узбекистан – первая страна, с которой проводятся двусторонние онлайн переговоры с начала пандемии, а это свидетельствует о намерениях обеих сторон углублять и расширять многоплановое сотрудничество.

Рассматривались актуальные вопросы реализации совместных проектов, а также перспективы дальнейшего расширения взаимодействия. Отметив инициированные президентом Узбекистана комплексные меры по сокращению бедности, представитель ООН выразил готовность оказать консультационное и техническое содействие в разработке Программы сокращения бедности, которая призвана систематизировать комплекс мер по обеспечению широкой всесторонней социально-экономической поддержки незанятых и уязвимых слоев населения страны.

Также представительством ООН в Узбекистане будет оказана экспертная поддержка в проведении совместных исследований воздействия последствий пандемии "COVID-19" на экономику страны.

Отдельно был рассмотрен ход подготовки первого Добровольного национального доклада Узбекистана о достигнутом прогрессе в осуществлении стратегических целей и задач до 2030 года. Заместитель генсека ООН приветствовал планы по презентации Узбекистаном указанного доклада в рамках Политического форума высокого уровня под эгидой Экономического и Социального Совета ООН в Нью-Йорке в июле 2020 года.