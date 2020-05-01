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ООН поможет Узбекистану исследовать воздействие пандемии на экономику

© Flickr / sanjitbakshi
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200501/14041719/OON-pomozhet-Uzbekistanu-issledovat-vozdeystvie-pandemii-na-ekonomiku-strany.html

В ООН выразили готовность оказать консультационное и техническое содействие в разработке Программы сокращения бедности, которая призвана систематизировать комплекс мер по обеспечению социально-экономической поддержки незанятых и уязвимых слоев населения страны.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Заместитель премьер-министра республики и заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам провели переговоры посредством видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе МИВТ.

В ходе диалога заместитель генсека ООН отметил, что Узбекистан – первая страна, с которой проводятся двусторонние онлайн переговоры с начала пандемии, а это свидетельствует о намерениях обеих сторон углублять и расширять многоплановое сотрудничество.

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Пресс-служба
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Рассматривались актуальные вопросы реализации совместных проектов, а также перспективы дальнейшего расширения взаимодействия. Отметив инициированные президентом Узбекистана комплексные меры по сокращению бедности, представитель ООН выразил готовность оказать консультационное и техническое содействие в разработке Программы сокращения бедности, которая призвана систематизировать комплекс мер по обеспечению широкой всесторонней социально-экономической поддержки незанятых и уязвимых слоев населения страны.

Также представительством ООН в Узбекистане будет оказана экспертная поддержка в проведении совместных исследований воздействия последствий пандемии "COVID-19" на экономику страны.

Отдельно был рассмотрен ход подготовки первого Добровольного национального доклада Узбекистана о достигнутом прогрессе в осуществлении стратегических целей и задач до 2030 года. Заместитель генсека ООН приветствовал планы по презентации Узбекистаном указанного доклада в рамках Политического форума высокого уровня под эгидой Экономического и Социального Совета ООН в Нью-Йорке в июле 2020 года.

Теги:
Инвестиции, коронавирус, ООН, Экономика, Узбекистан



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