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Денежные купюры. Евро

Доллар стабилен, евро подскочил: курсы валют в Узбекистане

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (75)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200504/14053553/Dollar-stabilen-evro-podskochil-kursy-valyut-v-Uzbekistane.html

Центробанк республики обнародовал новые данные по курсу национальной валюты. Если доллар остался практически на прежнем уровне, то евро прибавил сразу 160 с лишним сумов.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. ЦБ Узбекистана опубликовал еженедельные курсы валют. Американский доллар незначительно подешевел к суму - до 10 129,39 сума. Европейская валют перевалила за отметку в 11 тысяч сумов за неделю прибавив сразу 164,45. Теперь евро стоит 11 125,11.

Существенно подрос к суму и английский фунт - почти на 136 единиц, а вот рубль, как и доллар, незначительно подешевел.

Курсы валют в Узбекистане - май 2020
ЦБ Узбекистана
Курсы валют в Узбекистане - май 2020
На прошлой недели узбекская валюта укрепилась к мировым, но теперь евро не только отыграл потерянные позиции, но значительно вырос в цене.

В Узбекистане ЦБ рассчитывает курс сума исходя из рыночных показателей. После резкого скачка в конце апреля аналитики заявили, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и серьезных и колебаний не предвидится.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (75)
Теги:
сум, евро, доллары, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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