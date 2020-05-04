Доллар стабилен, евро подскочил: курсы валют в Узбекистане

Центробанк республики обнародовал новые данные по курсу национальной валюты. Если доллар остался практически на прежнем уровне, то евро прибавил сразу 160 с лишним сумов.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. ЦБ Узбекистана опубликовал еженедельные курсы валют. Американский доллар незначительно подешевел к суму - до 10 129,39 сума. Европейская валют перевалила за отметку в 11 тысяч сумов за неделю прибавив сразу 164,45. Теперь евро стоит 11 125,11.

Существенно подрос к суму и английский фунт - почти на 136 единиц, а вот рубль, как и доллар, незначительно подешевел.

ЦБ Узбекистана Курсы валют в Узбекистане - май 2020

На прошлой недели узбекская валюта укрепилась к мировым, но теперь евро не только отыграл потерянные позиции, но значительно вырос в цене.

В Узбекистане ЦБ рассчитывает курс сума исходя из рыночных показателей. После резкого скачка в конце апреля аналитики заявили, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и серьезных и колебаний не предвидится.