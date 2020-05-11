02:50 12 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Работа за компьютером. Клавиатура

В Узбекистане автоматизируют учет зарубежных госактивов

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
Получить короткую ссылку
151 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200511/14108884/V-Uzbekistane-avtomatiziruyut-uchet-zarubezhnykh-gosaktivov.html

В республике создадут сайт с полной информацией об объектах государственного имущества, юридических лицах, имеющих госдоли в активах, государственных автотранспортных средств, объектов интеллектуальной собственности, а также о пустующих земельных участках.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Постановлением Кабинета Министров принято решение о создании единой базы данных объектов государственного имущества на сайте Рroperty.davaktiv.uz.

На нем будет вестись учет всех объектов государственного имущества, юридических лиц, имеющих госдоли в активах, государственных автотранспортных средств, объектов интеллектуальной собственности, а также пустующих земельных участков.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит совещание по цифровизации экономики
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев об IT в экономике: промедлим год — потеряем 10 лет прогресса
До сих пор, информация об объектах, находящихся на территории страны, предоставлялась два раза в год по запросу Агентства по управлению госактивами и его региональных органов. Отсутствие документа, регламентирующего учет государственных объектов, в том числе находящихся за рубежом, приводило к несвоевременному и неполному предоставлению информации о них. Это, в свою очередь, является отрицательным фактором в привлечении инвесторов при продаже пакетов акций.

"В результате, по более 7 тысячам государственных объектов не была предоставлена информация, а по пустующим объектам данные собирались путем их обхода на местах, — сообщил Зохид Бобобеков, начальник управления Агентства по управлению госактивами. — Неполная информация об объектах госимущества и недостаточность контроля за его использованием приводили к случаям незаконного отчуждения имущества".

По объектам госсобственности, находящимся за пределами страны, также будет вестись точный учет, паспорта, а также единый реестр. Продажа предприятий, принадлежащих государству, пакетов акций и имущественных комплексов будет проводиться согласно международным стандартам.

График состояния финансового рынка
© Sputnik / Руслан Кривобок
Узбекистан планирует продать госактивы почти 30 крупнейших предприятий
В соответствии с разработанными положениями предусмотрена ответственность руководителей предприятий за несвоевременность представления информации о госактивах.

Информация единой базы данных объектов государственного имущества на сайте property.davaktiv.uz. будет обновляться каждые три месяца.

Теги:
имущество, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Браденбургские ворота
Как выглядит парк Победы в Ташкенте после открытия — фоторепортаж
Коронавирусный досуг: в Калининграде открыли безопасный кинотеатр
Военное прошлое завода ТАПОиЧ
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться