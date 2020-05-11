В Узбекистане автоматизируют учет зарубежных госактивов

В республике создадут сайт с полной информацией об объектах государственного имущества, юридических лицах, имеющих госдоли в активах, государственных автотранспортных средств, объектов интеллектуальной собственности, а также о пустующих земельных участках.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Постановлением Кабинета Министров принято решение о создании единой базы данных объектов государственного имущества на сайте Рroperty.davaktiv.uz.

На нем будет вестись учет всех объектов государственного имущества, юридических лиц, имеющих госдоли в активах, государственных автотранспортных средств, объектов интеллектуальной собственности, а также пустующих земельных участков.

"В результате, по более 7 тысячам государственных объектов не была предоставлена информация, а по пустующим объектам данные собирались путем их обхода на местах, — сообщил Зохид Бобобеков, начальник управления Агентства по управлению госактивами. — Неполная информация об объектах госимущества и недостаточность контроля за его использованием приводили к случаям незаконного отчуждения имущества".

До сих пор, информация об объектах, находящихся на территории страны, предоставлялась два раза в год по запросу Агентства по управлению госактивами и его региональных органов. Отсутствие документа, регламентирующего учет государственных объектов, в том числе находящихся за рубежом, приводило к несвоевременному и неполному предоставлению информации о них. Это, в свою очередь, является отрицательным фактором в привлечении инвесторов при продаже пакетов акций.

По объектам госсобственности, находящимся за пределами страны, также будет вестись точный учет, паспорта, а также единый реестр. Продажа предприятий, принадлежащих государству, пакетов акций и имущественных комплексов будет проводиться согласно международным стандартам.

В соответствии с разработанными положениями предусмотрена ответственность руководителей предприятий за несвоевременность представления информации о госактивах.

Информация единой базы данных объектов государственного имущества на сайте property.davaktiv.uz. будет обновляться каждые три месяца.