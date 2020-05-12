Apple и Netflix начали платить налоги в Узбекистане

Компания Apple по итогам деятельности за I квартала заплатила налог в размере 59,2 тысячи долларов, а Netflix - 4,3 тысячи евро.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Apple и Netflix заплатили налоги в республике на сумму более 63 тысяч долларов, информируют в ГНК.

"Компания Apple Distribution International Limited по итогам деятельности за I квартала заплатила в Государственный бюджет Узбекистана налог в размере 59,2 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, компания Netflix International B.V., поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, заплатила в бюджет РУз НДС на сумму 4,3 тысячи евро.

Напомним, компания Google начала выплачивать в Узбекистане НДС за оказание интернет-услуг гражданам страны еще в конце апреля.

Компния Google начала выплачивать цифровой налог в Узбекистане >>

Известно, что по итогам деятельности за первый квартал 2020 года компания выплатила 85 тысяч евро.

На сегодняшний день через специальный НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались девять иностранных компаний, оказывающих интернет-услуги. Помимо "дочек" Google, это Netflix, Apple Distribution, Xsolla, Activision Blizzard и Сleverbridge.