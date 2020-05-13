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ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТАШКЕНТСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Специалисты Минэнерго завершили электрификацию металлургического завода

Пресс-служба Минэнерго
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200513/14126472/Spetsialisty-Minenergo-zavershili-elektrifikatsiyu-metallurgicheskogo-zavoda-.html

Общая стоимость проекта - более 29 млн долларов США, из которых более 26 млн - кредиты Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. АО "Национальные электрические сети Узбекистана" при Министерстве энергетики завершило строительство объектов внешнего электроснабжения Ташкентского металлургического завода, сообщили в ведомстве.

В соответствии с техническим заданием, подано напряжение и осуществляются пуско-наладочные работы, которые обычно длятся порядка 115 часов.

В ходе строительства была построена высоковольтная линия мощностью 220 кВ протяженностью 2х23 (46) км, а также современная высоковольтная подстанция "Сергели" с новейшим оборудованием.

Лампы
© Sputnik / Марина Лысцева
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Проект "Строительство объектов внешнего электроснабжения ООО "Toshkent Metallurgiya Zavodi" был реализован в соответствии с постановлениями президента и Кабинета Министров

Основной его целью проекта является обеспечение Ташкентского металлургического завода бесперебойным электроснабжением, а также обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Ташкентской области и столицы.

Общая стоимость проекта - более 29 млн долларов США, из которых более 26 млн - кредиты Фонда реконструкции и развития Узбекистана и более 2 млн долларов - средства АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

Теги:
металлургический завод, электроэнергия, Узбекистан, Минэнерго



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