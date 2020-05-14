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В Муйнаке из двух вновь пробуренных скважин начали добывать природный газ

Новая газовая скважина в Бухарской области готова к эксплуатации

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200514/14131098/Novaya-gazovaya-skvazhina-v-Bukharskoy-oblasti-gotova-k-ekspluatatsii.html

В результате освоения горизонта юрских отложений в открытом стволе на глубине 2025-2040 метров получен промышленный приток газа с суточным дебитом 200 тыс. кубометров.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. На разведочной скважине №5 газоконденсатного месторождения "Тумарис" Газлийского нефтегазодобывающего управления АО "Узбекнефтегаз" завершены буровые работы, сообщили в компании.

В результате освоения горизонта юрских отложений в открытом стволе на глубине 2025-2040 метров получен промышленный приток газа с суточным дебитом 200 тыс. кубометров. Буровые работы проведены силами ООО "Алатская НГРЭ".

Для справки: газоконденсатное месторождение "Тумарис" расположено в Ромитанском районе Бухарской области введено в эксплуатацию в декабре месяце 2019-го.

Участок магистрального газопровода
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Напомним, в январе этого года на газоконденсатном месторождении "Тумарис" в Бухарской области введена в эксплуатацию четвертая по счету скважина.

Был получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом 110 тысяч кубических метров в сутки.

В настоящее время из четырех скважин на месторождении за 24 часа добывается 720 тысяч кубометров природного газа. Он перерабатывается и поставляется потребителям по магистральным газопроводам.

Теги:
Узбекистан, Бухарская область, скважина, природный газ, газ, Узбекнефтегаз, Узбекнефтепродукт



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