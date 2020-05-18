Сум укрепляется к доллару и евро — новый курс валют в Узбекистане

Американский доллар потерял 7,64 сума, евро — 33,6 сума, а фунт стерлингов просел на 316,4 сума.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Центральный банк Узбекистане представил новые курсы валют, которые будут действовать в стране с 19 мая.

Доллар после подорожания на прошлой неделе потерял 7,64 сума и будет стоить 10 129,56 сума. Единая европейская валюта тоже дешевеет — 10 955,12 сума (минус 33,6 сума).

ЦБ Узбекистана Курс валют с 19 мая 2020 года

Российский рубль потерял совсем немного — 0,72 сума (цена с 19 мая — 137,54 сума). А вот фунт стерлингов просел значительно — на 316,4 сума, до 12 260,82 сума.

Укрепился лишь казахстанский тенге — на 0,05 сума, до 24,10 сума.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.