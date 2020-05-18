15:55 18 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Денежные купюры: евро и доллары

Сум укрепляется к доллару и евро — новый курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
926 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200518/14152770/Sum-ukreplyaetsya-k-dollaru-i-evro-novyj-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Американский доллар потерял 7,64 сума, евро — 33,6 сума, а фунт стерлингов просел на 316,4 сума.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Центральный банк Узбекистане представил новые курсы валют, которые будут действовать в стране с 19 мая.

Доллар после подорожания на прошлой неделе потерял 7,64 сума и будет стоить 10 129,56 сума. Единая европейская валюта тоже дешевеет — 10 955,12 сума (минус 33,6 сума). 

Курсы валют с 19.05.2020
ЦБ Узбекистана
Курс валют с 19 мая 2020 года

Российский рубль потерял совсем немного — 0,72 сума (цена с 19 мая — 137,54 сума). А вот фунт стерлингов просел значительно — на 316,4 сума, до 12 260,82 сума.

Укрепился лишь казахстанский тенге — на 0,05 сума, до 24,10 сума.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, рубль, евро, доллары



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана исполнили хит Despacito - видео
Сотрудники оркестра Академии МВД Узбекистана исполнили хит Despacito - видео
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться