Финансовые показатели предприятий с госдолей станут прозрачными

С 2021 года в Узбекистане информация об учредителях и коммерческих организациях, входящих в состав предприятий с государственной долей, будет размещаться на официальных сайтах министерств и ведомств.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами разработало и представило для общественного обсуждения проект постановления Кабмина Узбекистана "О мерах по совершенствованию системы раскрытия информации о предприятиях с государственным участием". Об этом сообщили в информационной службе агентства.

Обеспечение прозрачности деятельности предприятий с государственным участием — одно из условий приватизации и продажи долей государства инвесторам, в том числе иностранным.

С 2021-го все предприятия с госучастием будут иметь официальный веб-сайт, где будет представлена экономическая, финансовая и другая статистика. В частности, прозрачной станет информация о доле государства в уставном капитале, баланс и финансовые результаты по итогам года, производственные показатели, количество рабочих мест, состав органов управления и контроля.

Документом устанавливается, что за однократное и неполное размещение информации на официальных сайтах предприятий будет инициироваться расторжение трудового договора с руководителем исполнительного органа.

Еще одним нововведением является практика, широко используемая в развитых странах: формирование сводного отчета о предприятиях с государственным участием с 2021 года и его размещение на сайте Агентства по управлению государственными активами.

В Узбекистане около трех тысяч предприятий с госучастием, общая номинальная стоимость государственных долей составляет 111,4 триллиона сумов, а их доля в ВВП — 55%, они обеспечивают 46 процентов налоговых поступлений в казну.

В декабре 2019-го президент Шавкат Мирзиёев поручил существенно сократить долю государства в экономике, подготовлен проект стратегии на 2020-2025 годы, план приватизации и правила внедрения корпоративного управления.

Планируется сократить количество предприятий с госучастием на 81 процент, оставить у государства только 554 предприятия, все остальное продать либо упразднить (по принципу "объясни или продавай").